Pepelu le gana la partida a Santamaría El futbolista de Dénia parte de titular en el partido del Valencia ante el Alavés en Vitoria

Lourdes Martí Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 20:10

Baptiste Santamaría no saldrá de inicio en el partido de la noche del lunes (21 horas) entre el Alavés y el Valencia. El mediocentro es testigo de que con Carlos Corberán nadie tiene asegurada la titularidad.

El francés fue uno de los que el entrenador de Cheste nombró (el técnico dijo que ninguno de ellos había sido señalado) y pese a salir en el once inicial en el último partido de LaLiga en Montilivi, al descanso se quedó en el banquillo. Los desajustes en otro de esos partidos para olvidar del Valencia debían corregirse y el cuerpo técnico entendió que Javi Guerra era necesario para revertir la situación.

Así pues Pepelu forma parte de un once en el que también están Agirrezabala; Thierry Rendall, Copete, Tárrega, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra, Diego López; Danjuma y Hugo Duro. El Valencia, por cierto, arrastra las lesiones de cuatro futbolistas: elcentral Diakhaby, el lateral derecho Foulquier, el medio Ugrinic y el extremo Ramazani.

El Alavés, que suma tres puntos más que el Valencia, que tiene ocho, jugará con el valenciano Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Ibáñez; Vicente, Rebbach o Aleñá, Toni Martínez; y Lucas Boyé. Toni Martínez, murciano de nacimiento, jugó en la cantera del club blanquinegro pero nunca llegó a debutar con el primer equipo.

El Valencia necesita sumar o, al menos no dar un mala imagen ya que el próximo sábado llega a Mestalla el Villarreal de Marcelino y, el siguiente compromiso es frente al Real Madrid. Por cierto que Carlos Corberán todavía lo que es perder tres partidos de manera consecutiva con el Valencia, situación que se podría dar hoy si en Mendizorroza. Con el de Cheste al frente, el Valencia sólo ha caído dos veces seguidas, y fue al final de la temporada pasada cuando cayó en de Vitoria (1-0) y a la jornada siguiente en casa ante el Athletic (0-1).