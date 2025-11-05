Agirrezabala y Hugo Duro se entrenan al margen

El Valencia sigue preparando su próximo partido de Liga en la Ciudad Deportiva de Paterna bajo las órdenes de Carlos Corberán. El conjunto blanquinegro ... recibirá en Mestalla al Real Betis este próximo domingo, a partir de las 18:30 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 12 del campeonato liguero español. La mala dinámica de resultados del equipo convierte la cita en una de máxima exigencia, al ser la última antes del parón de selecciones, por lo que cobra vital importancia marcharse a la ventana internacional con una victoria y tres puntos en el zurrón.

No obstante, el Valencia contará con un par de contratiempos que le dificultarán el partido, más allá del hecho de enfrentarse a un Betis que viene enrachado y con un equipazo. Para el partido del domingo, el Valencia contará con cuatro bajas seguras por lesión: Mouctar Diakhaby (isquiotibiales), Largie Ramazani (cuádriceps), Dimitri Foulquier (rodilla) y Filip Ugrinic (rodilla). El suizo es quizá el único que podría recuperarse a tiempo para entrar a la convocatoria, aunque se antojaría complicado igualmente que tuviera minutos tras tanto tiempo parado.

Es por ello que el cuerpo técnico valencianista está gestionando las cargas de los futbolistas que sí están aptos para la competición, buscando que no haya sobrecargas y que ningún otro jugador pueda acusar la fatiga muscular de cara a la cita contra el Betis. Ese es el motivo que ha provocado que tanto Julen Agirrezabala como Hugo Duro se hayan ejercitado al margen en la sesión matutina de entrenamiento de este miércoles en Paterna.

Tanto el portero como el delantero del Valencia no corren peligro, y se espera que en las próximas sesiones se reincorporen al trabajo grupal para estar disponibles de cara a estar en la convocatoria del equipo para medirse al Betis en Mestalla. El vasco está jugándolo todo, y pese a que es ahora mismo el portero con más goles encajados de toda la Liga, su rendimiento está siendo positivo, puesto que está evitando más goles todavía de los que ha encajado. El madrileño, por su parte, está teniendo una temporada intermitente, peleando con Lucas Beltrán por la titularidad, pero pese a ello lleva ya tres goles, siendo uno de los máximos realizadores del Valencia.