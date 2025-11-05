Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julen Agirrezabala, en un entrenamiento. VCF

Agirrezabala y Hugo Duro se entrenan al margen

El portero y el delantero del Valencia gestionan las cargas, aunque no corren peligro de cara al partido del domingo contra el Betis

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

El Valencia sigue preparando su próximo partido de Liga en la Ciudad Deportiva de Paterna bajo las órdenes de Carlos Corberán. El conjunto blanquinegro ... recibirá en Mestalla al Real Betis este próximo domingo, a partir de las 18:30 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 12 del campeonato liguero español. La mala dinámica de resultados del equipo convierte la cita en una de máxima exigencia, al ser la última antes del parón de selecciones, por lo que cobra vital importancia marcharse a la ventana internacional con una victoria y tres puntos en el zurrón.

