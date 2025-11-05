Así son los 50 pilares de acero que soportarán la cubierta del Nou Mestalla El Valencia anuncia que FCC, junto a Horta Coslada, ya está construyendo las columnas que sujetarán las 4.800 toneladas del techo del futuro estadio

El Nou Mestalla sigue con su hoja de ruta y, pese a que el ciudadano de a pie pueda pensar que no hay movimiento ni avance en la obra de construcción del futuro estadio del Valencia que se reanudó el pasado mes de enero, las labores para culminar el coliseo de la Avenida de las Cortes Valencianas llevan ya un trabajo de varios meses, especialmente en la elaboración de la estructura de la cubierta del recinto.

La cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso de 4.800 toneladas y será soportada por 50 pilares de acero S355. Estos pilares constituirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular cerrada de 1200x760 mm, además de otros de 1400x850 mm y de 1400x760 mm con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales.

Tal y como avanzó LAS PROVINCIAS, uno de los grandes valores del nuevo estadio será, precisamente, la cubierta que tamizará la luz mediterránea protegiendo el sol y la lluvia en la totalidad de los más de 70.000 asientos, ampliando el efecto acústico desde la grada al campo y sobre la que la empresa Octopus Energy implementará una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior.

«Una cubierta que será un pulmón de energía verde y que, con esta singularidad, contribuirá a consolidar el Nou Mestalla como un símbolo de orgullo e innovación para la ciudad y como un auténtico referente medioambiental», dice el Valencia en su último comunicado acerca del estadio.

La estructura está siendo producida por FCC Construcción, junto a la empresa española Horta Coslada, compañía líder en el diseño, fabricación, ingeniería y montaje de todo tipo de estructuras metálicas como las cubiertas de estadios de fútbol del Bernabéu, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés, Stade Vélodrome, RCDE Stadium y el Ciutat de València. Es la encargada de realizar este trabajo y ya ha iniciado este proceso, tal y como ha informado el propio club. En la ciudad también cuentan con la elaboración del Azud de l'Or del puente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.