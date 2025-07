El desfile de éxitos de Luis Fonsi

Erika Manso Valencia Domingo, 20 de julio 2025, 07:15 Comenta Compartir

Luis Fonsi lo ha logrado. Arrasó el día de ayer en Valencia. Más de 5.000 personas vibraron en un concierto que fue mucho más que un desfile de éxitos: fue una noche de emociones, sudor, bachata y, por supuesto el eco de un «Despacito» que sigue siendo imbatible.

No hicieron falta más de dos canciones para que el público se rindiera al carisma del artista puertorriqueño. A la tercera ya tenía a todos sus fans a sus pies. Desde el principio del recinto hasta el último rincón de césped, el grito era unánime: «¡Fonsi, Fonsi!». Él, agradecido, respondió con un sonoro «¡Bona nit, Valencia! ¡Gracias por estar aquí esta noche!». Una gran ovación le confirmó que sí, que Valencia también tenía ganas de Fonsi.

Las altas temperaturas no disuadieron a nadie. El calor era un protagonista más. Entre tema y tema, no dudó en bromear sobre el sofoco valenciano tan característico mientras los abanicos se agitaban sin descanso. Pero ni el bochorno pudo con el entusiasmo de sus seguidores. Cuando interpretó la canción que le cambió la vida, la primera que se escuchó en las radios españolas, se dio cuenta de que ninguno de sus éxitos se había quedado atrás. Los 5000 asistentes cantaron a viva voz 'Corazón en la maleta'.

Hubo baladas, claro. 'Roma', que comparte con Laura Pausini, regaló uno de los momentos más íntimos de la noche. Con 'Llegaste tú' algunas lágrimas se asomaron entre el público, que se entregaba por completo a cada estrofa. Y no faltó 'Llueve por dentro', una de esas canciones que emocionan, o por lo menos a mí.

La fiesta no decayó. Fonsi cambió de registro con 'Échame la culpa', la colaboración con la protagonista de una película que marcó la infancia de muchos, Demi Lovato. Con esta canción se disparó la energía, y más tarde subió aún más la temperatura con 'Imposible', compartida en su versión original con el cantante Ozuna. El público, entregado, saltaba y bailaba, representando la alegría por un Fonsi que volvió a Valencia por todo lo alto.

Uno de los puntos más álgidos llegó cuando el cantante cedió el protagonismo a sus músicos, que ofrecieron un espectáculo instrumental con mucha emoción y una técnica impecable. Pero el puertorriqueño, tras un breve descanso volvió con fuerza, y con un detalle que provocó muchas sonrisas: una clase exprés de bachata para todos los presentes.

Entre canciones y bailes Fonsi no perdió la oportunidad de interactuar con el público, felicitando a las personas que cumplían años y que habían decidido pasar esa noche junto a él. A modo de premio, cantó las canciones preferidas de los cumpleañeros. Cada petición era recibida con una gran ovación.

Cuando parecía que la noche iba acabando, todavía quedaba lo inevitable: 'Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo…' que sonó como un canto colectivo. Y claro no podía faltar el himno por el cual se dio a conocer internacionalmente. Fonsi, tras hacerse de rogar, regaló 'Despacito' a su público. Con esta interpretación cerró la velada con unos seguidores muy animados que suplicaban una canción más al grito de «Otra, otra, otra».

Luis Fonsi se despidió, dejando en el aire una posible vuelta a Valencia, ciudad que le esperará, una vez más, con los brazos abiertos.