De Estopa a Simple Minds: los conciertos que llegan a Valencia este domingo

Este domingo, 20 de julio, continúa la explosión musical de conciertos en Valencia. Tanto en la ciudad, donde continúa la programación de la Feria de Julio, como en la provincia, donde destaca la clausura del Zevra Festival, en Cuellera, la oferta estival se mantiene en plena actividad, con espectáculos para todos los gustos.

Esta es la agenda de conciertos de este domingo, 20 de julio, en Valencia.

20:30h. Zevra Festival. Concierto de La Fúmiga. Desde Alzira y activos desde 2012, La Fúmiga ha revolucionado la escena musical con su estilo vibrante y contagioso, combinando pop, ska y ritmos festivos. El grupo está formado por instrumentos de viento y percusión, propios de las charangas. Con letras en valenciano que conectan con las raíces y la realidad de su público, han sabido unir tradición y modernidad, y son protagonistas indiscutibles del auge de la música pop en esta lengua. Su último disco se titula Tot està per fer (2024) y se presentó con una canción del mismo nombre.

21:30h. Espectáculo 'Abbamanía' en la c/Dorotea i Margarida en la Pedanía de La Torre. Con un espectáculo tributo a la banda sueca Abba.

22:00h. Conciertos de Viveros. Actuación de Simple Minds en los Jardines del Real de Viveros. Con más de cuatro décadas de carrera y éxitos que han marcado a varias generaciones, como Don't You (Forget About Me), Alive and Kicking o Belfast Child, el grupo liderado por Jim Kerr ofrecerá un espectáculo repleto de historia, energía y emblemáticos himnos en el entorno único de los Jardines de Viveros.

21:30. Zevra Festival. Estopa. Los hermanos David (Cornellà de Llobregat, 1976) y José Manuel Muñoz (1978) son una leyenda viva de la música española, con su inconfundible mezcla de rumba catalana con pop y rock. Con canciones ya convertidas en himnos populares como 'La raja de tu falda', 'Como Camarón', o 'Tu calorro', siguen llenando pabellones con fieles de varias generaciones. El año pasado, en su gira de 25º aniversario, colgaron el cartel de no hay entradas en todos y cada uno de sus 15 conciertos por España. Único concierto en la Comunitat en 2025.

00:00h. Zevra Festival. Concierto de Jason Derulo. Jason Derulo (Florida, EEUU, 1989) es un icono global del pop y el R&B que combina un carisma arrollador, un magnético talento de voz y baile, y unos ritmos irresistibles que le han ayudado a conquistar los escenarios y las listas de éxitos de todo el mundo. Con hits como 'Talk Dirty', 'Wiggle' y 'Savage Love' ha dejado una huella imborrable en la música comercial, y lleva vendidos más de 250 millones de sencillos durante su carrera.

Zevra Festival

Dónde: Playa de Cullera (Valencia)

Conciertos de Viveros

Dónde: Jardines de Viveros. C/ del Gral. Elio, s/n,

