Vecinos de La Punta critican el «desafío» del festival de Paellas y volverán a denunciar su celebración Juan J. Monzó La asociación La Unió de La Punta pidió al juzgado la suspensión cautelar del evento, pero este no aceptó EFE Viernes, 12 abril 2019, 12:39

El presidente de la asociación de vecinos la Unió de La Punta, Vicente Romeu, ha criticado el «desafío» de la organización del festival de Paellas Universitarias al celebrar el evento pese a no contar con la autorización del Ayuntamiento de Valencia. Asimismo, ha anunciado que esta misma mañana volverá a los juzgados para denunciar los hechos.

Así lo ha aseverado el representante vecinal a los medios de comunicación que han acudido este viernes a la pedanía, donde el festival, que espera unos 25.000 asistentes, ha abierto las puertas, tal y como estaba previsto, a las 10.00 horas.

El Ayuntamiento informó ayer de que no autorizaba el festival --que ya había sido rechazado por la administración local de Moncada (Valencia)-- al «no contar con los requisitos establecidos» y responsabilizaba a la empresa privada que iba a organizarlo de las entradas que ya se han vendido.

Por su parte, la asociación La Unió de La Punta ya había pedido al juzgado la suspensión cautelar del evento, algo que el juzgado no aceptó. La acción ha sido archivada, además, en instrucción al no apreciarse trascendencia penal y el juzgado ha instado a recurrir a la vía administrativa.

En este sentido, Romeu ha asegurado que volverá a presentar una denuncia, ya que cree que «el desafío y el reto» que ha planteado la organización a la denegación municipal puede ser «punible».

Este portavoz ha recalcado que no están en contra de la celebración, «ya que aquí hay empresas legalmente establecidas con una actividad lícita», sino que están en «desacuerdo» con el montaje y los accesos, un problema que, en su opinión, «sería fácilmente solucionable, pero como no han hablado con nosotros ni la organización ni el Ayuntamiento...», ha lamentado.

En concreto, ha reprochado que se «limite y coarte la libertad de movimiento» de vehículos y, según ha afirmado, «no hay acceso de evacuación».

Acceso de evacuación

«El acceso de evacuación de los jóvenes universitarios que en un futuro serán nuestros médicos, jueces y abogados, --ha continuado-- no tiene acceso directo a la calle; la organización le ha pedido a la propiedad que permita pasar por ahí pero esa persona les ha dicho que no y les ha puesto un vehículo impidiendo el paso, por lo que ahora mismo no hay acceso de evacuación«.

En esta línea, ha reclamado al alcalde de València, Joan Ribó, que facilite la comunicación oficial denegando la autorización y ha considerado que «el político de turno debe tener un protocolo para evitar los contras«. »Pero como no hablan con nosotros ni la administración ni la organización, el problema se resolverá en el juzgado«, ha dicho.

Igualmente, se ha preguntado para qué ha acudido hasta el recinto habilitado la Policía Local «de pasmarote» si no está impidiendo el acceso de los asistentes. «¿A qué está esperando?, ¿a que vengan los 25.000?», se ha preguntado.