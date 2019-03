Ribó acelera las obras de seis nuevos carriles bici antes de las elecciones El último encargo alcanza un millón de euros y el Consistorio estudia las ofertas desde el pasado enero para adjudicarlo PACO MORENO VALENCIA. Jueves, 7 marzo 2019, 00:38

«Un nuevo carril bici abierto en la calle Padre Tomás Montañana». Como si fuera un esprint antes del 26 de mayo, el Ayuntamiento está embarcado en una carrera para acelerar las obras de los itinerarios ciclistas pendientes desde hace años y que ahora confluyen para su estreno unas semanas antes de las elecciones municipales. El mensaje ayer de un tramo del itinerario que va desde el puente de Monteolivete hasta Blasco Ibáñez fue seguido por otra apertura, un encargo menor en la calle Cuenca.

La mayor parte de estas inversiones proceden de los presupuestos participativos, inmersos en polémica prácticamente desde su inicio y cuestionados incluso por la Federación de Vecinos. Intervenciones como las de Reino de Valencia o la avenida Burjassot han sido criticadas por los escasos apoyos, que además no ha quedado claro si proceden de residentes del distrito por la negativa del gobierno municipal a proporcionar dicha información al grupo popular. El mayor lote corresponde al concurso aún sin adjudicar para construir esta infraestructura en la avenida del Puerto, Instituto Obrero, Primado Reig y la Gran Vía Fernando el Católico.

De aquí al 26 de mayo hay seis encargos por culminar. El más inmediato es la finalización de las obras en la avenida Doctor Manuel Candela, donde se trabaja en la colocación de los nuevos semáforos y la intersección con Blasco Ibáñez. Debido a la imposibilidad de restar carriles a la calzada por la fuerte intensidad de tráfico, lo que sí se hizo por ejemplos en las avenidas Reino de Valencia y Burjassot, se optó por tirar «por la calle de en medio», nunca mejor dicho por la afección que ha tenido en el jardín central.

Los vecinos del barrio de la Esperanza lamentan que la única obra del mandato ha sido un carril bici inacabado

Otro que también ha recibido quejas vecinales es el que recorre la calle Just Ramírez, acabada para el Consistorio, pero no para la asociación de vecinos de Zaidía. «Falta la plantación de todos los árboles y nos dijeron que eso es algo que se haría este año, aunque no sabemos nada», comentó la presidenta de la entidad vecinal, Carmen Acebo. Esta ruta llega desde la avenida Juan XXIII y conecta con la avenida Constitución, donde la última sorpresa para los residente ha sido descubrir que pasa por el interior de la rotonda que forma esta calzada con Peset Aleixandre y Primado Reig, en lugar de bordear por el exterior. «No lo entendemos, habrá que esperar a ver cómo queda eso», señaló. La concejalía de Movilidad tampoco explicó ayer la gestión del tráfico en esa zona por un recorrido tan poco frecuente.

También existen carriles afectados por obras de otros, en esta particular carrera que tiene como meta las elecciones municipales. Es el caso de la calle Ramiro de Maeztu, donde no se puede seguir hacia Rodríguez de Cepeda debido a la construcción de un segundo carril ciclista en Doctor Manuel Candela. Como publicó este periódico, en la primera calle queda una «zona muerta» entre la acera y el bordillo que delimita el espacio para las bicicletas, debido a la falta de coordinación entre las delegaciones de Movilidad y Desarrollo Urbano, con lo que las aceras no se han ampliado.

En otros barrios el problema es el abandono de la construcción del carril ciclista. Es lo que ocurre en la avenida del Cid, donde el desacuerdo de la empresa con los precios de las obras llevó a esta situación, todavía sin resolver de manera satisfactoria. «Es lo único que han hecho aquí y no lo han terminado», se lamentó el presidente vecinal de la Esperanza-Virgen de los Desamparados, Pedro Antón.

Pero la traca final está todavía por adjudicar. El pasado 26 de diciembre acabó el plazo de presentación de ofertas para las empresas aspirantes cuatro obras que suman un millón de euros, salidos de los presupuestos participativos. Se trata de carriles ciclistas que irán por la avenida Primado Reig, la calle Instituto Obrero, la avenida del Puerto y la Gran Vía Fernando el Católico. Este último es el más polémico dado que para encajarlo en la calzada actual no será doble, sino que irá en los dos lados integrado con el espacio del transporte público.