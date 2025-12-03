Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cientos de aficionados, en los alrededores de Mestalla antes de un partido. IVÁN ARLANDIS

El puente de Aragón estará cerrado al tráfico hasta una hora antes del partido del Valencia

El Ayuntamiento pidió a la Liga que cambiara de hora el encuentro contra el Sevilla, que empieza a las 16.15 horas

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:51

El puente de Aragón estará cortado al tráfico el domingo hasta las 15.20 horas, una hora antes del inicio del partido que enfrentará en ... Mestalla al Valencia y al Sevilla a partir de las 16.15 horas. Además, algunos tramos de la avenida de Aragón también estarán cortados hasta las 14.20. Es por eso que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pidió a la Liga que cambiara la hora del encuentro, pero la organización se negó. Ahora, desde el Consistorio auguran «problemas» para acceder al estadio. El club también ha recomendado a sus aficionados que revisen los cortes de calles, vayan con tiempo y valoren acudir en transporte público.

