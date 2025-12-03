El puente de Aragón estará cerrado al tráfico hasta una hora antes del partido del Valencia

El puente de Aragón estará cortado al tráfico el domingo hasta las 15.20 horas, una hora antes del inicio del partido que enfrentará en ... Mestalla al Valencia y al Sevilla a partir de las 16.15 horas. Además, algunos tramos de la avenida de Aragón también estarán cortados hasta las 14.20. Es por eso que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pidió a la Liga que cambiara la hora del encuentro, pero la organización se negó. Ahora, desde el Consistorio auguran «problemas» para acceder al estadio. El club también ha recomendado a sus aficionados que revisen los cortes de calles, vayan con tiempo y valoren acudir en transporte público.

En la carta remitida a la Liga, la alcaldesa le decía al presidente de la organización, Javier Tebas, que el Consistorio se había puesto en contacto con el Valencia CF para trasladarle los problemas de accesos a la ciudad y movilidad interior que pueden producir dada la coincidencia de dos eventos masivos. «Ese mismo día, el club nos trasladó que había hablado con la Liga y la organización que presides le había trasladado la imposibilidad de cambiar horario», aseguraba la edil.

«Te solicito que reconsideres vuestra decisión dada que el Maratón supone una gran asistencia de personas, no sólo de participantes (35.000) sino de acompañantes (2,5 de media) y muchísimos vecinos que acuden a disfrutar del ambiente festivo del Maratón. La organización de este evento supone, como te imaginarás, una importante cantidad de calles y avenidas principales cortadas y que dificultarán el acceso de los aficionados al Mestalla, ya que algunos de esos cortes se prolongarán hasta pasadas las 15 horas. Por ello, y dado los problemas de acceso de los aficionados al partido de fútbol, solicito que hagas todo cuánto está en tu mano para cambiar el horario previsto», sentenciaba Catalá.

Habida cuenta de la negación de la Liga, la Policía Local aumentará su presencia en los alrededores del estadio para facilitar la llegada de los aficionados, pero desde el Consistorio auguran «problemas» debido a la coincidencia de los dos grandes eventos. Mestalla es uno de los estadios de Primera con más afluencia: cada partido acuden al coliseo de la avenida de Suecia unas 45.000 personas que además suelen hacerlo con tiempo para tomar algo en sus alrededores. La cercanía del partido con la hora de comer puede, precisamente, motivar a más gente a acudir tras la paella del domingo, pero esta semana tendrán que hacerlo con tiempo para evitarse problemas de acceso. El tráfico en la ciudad no se recuperará con total normalidad hasta las 22 horas del domingo, tal como ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.