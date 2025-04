El PSPV denuncia que Catalá permite 6.497 apartamentos turísticos más y el PP le reprocha el descontrol durante el Rialto

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, denuncia que la normativa de María José Catalá sobre apartamentos turísticos «permite la creación de ... 6.497 más».

Según Sanjuan, «Catalá ha engañado a todos los vecinos de Valencia al decir que va a aprobar una normativa para frenar los apartamentos turísticos. Lo que va a hacer en realidad es aprobar una normativa para incentivar que se abran más apartamentos turísticos. En concreto, si se aprueba la propuesta del Partido Popular, se van a poder abrir 6.497 más en la ciudad», ha manifestado.

El portavoz del PSPV se ha manifestado en estos términos tras analizar los datos facilitados por el propio Gobierno de Catalá para elaborar una propuesta «que no sólo avala que se puedan abrir 6.497 apartamentos turísticos más por todos los barrios sino que, además, no contempla ninguna medida para reducir el número de apartamentos en barrios que el propio Ayuntamiento considera que están saturados. El responsable socialista ha puesto de ejemplo la situación de Ciutat Vella, donde Catalá no va a tomar ninguna medida pese a que de cada 100 personas que duermen en el barrio, 60 son turistas«.

Según el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, «la propuesta de Catalá, por lo tanto, es que haya el doble de saturación turística, que haya el doble de turistificación y que, por ejemplo, en barrios como Ruzafa se permita abrir 200 apartamentos más. Lo que están haciendo es convertir la ciudad en un negocio a costa de que las personas que vivimos en ella tengamos que irnos a otra parte».

El responsable socialista ha señalado que los «supuestos candados» de Catalá para restringir la proliferación de apartamentos por toda la ciudad «abren la puerta a que en Ruzafa, por ejemplo, se activen 230 nuevos apartamentos, en Mestalla, 124; en Benicalap, 340; en Arrancapins, 207; y en Benimaclet, 232. «En Malilla la propuesta de Catalá deja que se puedan abrir 200 apartamentos turísticos nuevos. El PP dice que va a ser muy restrictivo, pero entonces ¿cómo se explica que la normativa vaya a permitir abrir otros 6.497 apartamentos turísticos en barrios que tienen un carácter predominantemente residencial?», ha apuntado.

Sanjuan ha recordado que «el anterior gobierno progresista estableció restricciones como la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana para prohibir que pudieran instalarse más allá de en primer piso y en bajos, el límite del 10% en el Cabanyal o la prohibición absoluta en Ciutat Vella que no solo frenaron la proliferación de apartamentos turísticos sino que redujo el número significativamente». Además, ha recordado que los socialistas dejaron preparada una moratoria «que Catalá guardó en un cajón durante un año, lo que permitió que se incrementaran en 3.000».

Ante esta situación, Sanjuan ha anunciado que los socialistas propondrán que en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana ( PGOU) «se prohíba que cualquier vivienda se vuelva a abrir ahora bajo ningún requisito como apartamento turístico. Es decir, impedir el 100% de transformaciones de viviendas en apartamento turísticos«. Y añade que, además, »vamos a pedir que se establezca la caducidad de las licencias de aquellos apartamentos turísticos que ya están abiertos a los 5 años porque el objetivo que tenemos como Partido Socialista es el cierre de todos los apartamentos turísticos de la ciudad de Valencia para que eso revierta en viviendas que puedan ser habitadas por familias, vecinos de esta ciudad. Al final hay dos modelos: están los que quieren convertir Valencia en únicamente un destino turístico y los que queremos que València siga siendo una ciudad», ha finalizado.

Contestación de Giner

La contestación del gobierno local no se ha hecho esperar. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha señalado que con la normativa sobre apartamentos turísticos «el PSOE antes de hacer declaraciones, debía conocer la normativa de la ciudad, pues la que ellos dejaron después de ocho años de gobierno de Compromís-PSOE en Valencia se permitía que el 50% de las viviendas en todos los barrios de la ciudad se podían destinar a apartamentos turísticos, es decir más de 200.000 viviendas de Valencia podían ser apartamentos turísticos. Por ello una normativa que lo reduce al 2% es firme y determinante».

«Y esta es la situación que nos encontramos con un crecimiento de los apartamentos turísticos en la ciudad sin control, por ello hemos suspendido licencias hace casi un año y hemos puesto en marcha la nueva normativa para frenarlo, además es la más restrictiva de España», añade.

Giner ha señalado que con la normativa ahora aprobada sólo se podrá destinar el 2% de las viviendas a apartamentos turísticos, frente al 50% que podían abrirse con el gobierno de Compromís-PSOE. «El PSOE antes de hablar podía conocer lo que hizo durante los ocho años que gobernó, fueron incapaces de poner en marcha una normativa para frenar los apartamentos turísticos en la ciudad, más bien al contrario, dejaron proliferar en toda la ciudad de Valencia con incidencia en la mayoría de barrios».

Giner afirma que hasta lo único que hicieron en apartamentos turísticos fue «un fiasco. El único barrio donde los limitaron como es el Cabanyal, el límite era del 10% pero sólo de apartamentos turísticos, sin incluir edificios completos de apartamentos turísticos ni hoteles. Y por eso el Cabanyal tiene hoy más de un 22% de plazas turísticas legales por cada 100 habitantes y 35% si se añaden los ilegales (sin licencia municipal)».

«Por ello, les pedimos que se sumen nuestra normativa que es totalmente restrictiva y sí que va a poner freno a los apartamentos turísticos un 2% de la viviendas podrán destinarse a apartamentos turisticos frente al 50%que permitía la normativa del gobierno de Compromis y PSOE», explica Giner.

Limitaciones de la normativa

La normativa que ahora ya se va a someter a exposición pública, tras la correspondiente tramitación y aprobación del procedimiento ambiental, conlleva la aplicación numerosos controles o limitaciones (candados administrativos) que tienen como objetivo, tal y como ha expresado el edil de Urbanismo, «conseguir un equilibrio sostenible en la oferta de apartamentos y plazas hoteleras».

«Nuestro objetivo – ha destacado Giner- es proteger al vecino y priorizar el uso residencial (la vivienda) y el comercio de proximidad (peluquería, cafetería, farmacia, clínica dental, el gimnasio, guarderías infantiles, etc) apostando por un modelo turístico sostenible y de calidad que sirva como estímulo de la economía la ciudad y que sirva también para generar nuevos puesto de trabajo, al tiempo que establecemos una regulación que reduzca el impacto que pueda tener el aumento descontrolado de los apartamentos turísticos en la oferta de viviendas residenciales».

Nuevos pasos

El próximo pleno del Ayuntamiento acordará someter a información al público y a consulta de las administraciones públicas afectadas el documento de la modificación puntual por un plazo de 45 días. En este periodo, cualquier particular podrá presentar observaciones, sugerencias o alegaciones al texto expuesto al público. Asimismo, de acuerdo con el artículo 68 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, se amplía por un año adicional la suspensión de licencias

Entre los controles que se aplicarían están la prohibición de la implantación de nuevas plazas turísticas en los distritos y barrios que superen el 8% de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de vecinos empadronados.

Por otro lado, para evitar la pérdida del uso residencial en la ciudad y su sustitución por el uso turístico de forma generalizada, se establece una protección de la vivienda por el que el número de viviendas turísticas y apartamentos turísticos no podrán superar el 2% del número de viviendas residenciales de cada uno de los barrios. La única limitación que hizo el anterior gobierno fue del 10% en el Cabanyal, ocho puntos por encima de la nueva limitación, que afectará a toda la ciudad de Valencia a excepción de Ciutat Vella que tiene su propia regulación que aprobó el actual gobierno.

Asimismo, se propone una protección del comercio, ya que se limita al 15% de locales existentes en cada manzana de viviendas donde se puede desarrollar una vivienda turísticas, de forma que el 85% de los locales estarán destinados a otros usos terciarios: oficinas, restaurantes, bares, peluquerías, ópticas, farmacias, clínicas, etc.