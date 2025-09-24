La Policía Local de Valencia quiere volver a caminar
Los agentes patrullarán con cámaras corporales para grabar y también dispondrán de telefónos móviles para comunicarse entre ellos y enviar información en tiempo real a la sala de control y al resto de unidades
Valencia
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:32
La Policía Local de Valencia tendrá cámaras para grabar sus actuaciones. «Es una garantía más tanto para agentes como para ciudadanos», ha explicado este martes ... el nuevo jefe de la Policía Local, Ángel Albendín, en un desayuno informativo con los medios en el que también ha desgranado su plan para modernizar el Cuerpo, que pasa por que los agentes dispongan de teléfonos móviles propios para comunicarse con la central y las unidades. «Mi objetivo es eliminar el papel de la Policía», ha asegurado.
Son dos de las principales conclusiones del primer encuentro con los medios del nuevo jefe Albendín, natural de Valencia y exguardia civil, que ha hecho carrera en el Cuerpo municipal con un importante foco en la modernización del mismo. Es por eso que su idea para la Policía Local pasa por un modelo «prospectivo para buscar elementos y factores de variabilidad que puede hacer que se provoquen conflictos». «Hay madurez tecnológica para llegar a esta forma de modelo policial. La inteligencia artificial, el big data, el smart city... nuestro trabajo se basa en información. Queremos caminar hacia este modelo, que es complementario al preventivo. Si podemos actuar en patrones o factores que van a terminar en conflicto, podemos evitar el problema. Esto supone desplegar estrategias como un avance tecnológico», ha dicho.
«Trabajas en la parte reactiva pero es más difícil que aportes tanto valor como cuando captas información. Necesitamos efectivos en parte preventiva o reactiva y elementos o discursos que entren en la parte prospectiva», ha comentado Albendín, que explica su modelo de una forma muy elocuente: «Siempre le digo a los policías, 'si le roban a tu abuela, detienes al ladrón y recuperas el bolso. Pensarás que es un éxito, pero seguro que tu abuela preferiría que no hubiera ocurrido'. El objetivo no es detener, es que no ocurra el delito».
La idea es que los policías vayan con terminales móviles para que metan a tiempo real la información porque la policía es un servicio que trabaja en caliente, a tiempo real. «Eso nos permitirá también eliminar la burocracia. Nos gustaría acabar con el papel porque supone tiempos muertos. Este planteamiento conlleva actualización de medios que tiene que utilizar la Policía Local», ha indicado. Además, Albendín se ha mostrado partidario del uso de cámaras corporales «porque es garantía de la actuación policial y porque protege al ciudadano». «Disuade a quienes tienen malas intenciones y al ciudadano le da garantías», ha dicho.
