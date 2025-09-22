Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Balón de Oro: Vinicius de 'ganar' el año pasado, al puesto 16
Cartel indicativo de un hostal de viviendas turísticas en Valencia. J. L. BORT

El Síndic afea al Ayuntamiento de Valencia que no dé plazos para publicar el registro municipal de pisos turísticos

El Consistorio responde al defensor del pueblo valenciano que le facilitará el listado cuando la información «conste debidamente elaborada y contrastada»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:28

El Síndic de Greuges aprovecha el cierre de un expediente para recriminarle al Ayuntamiento de Valencia su falta de transparencia a la hora de ... facilitar un registro de pisos turísticos a nivel local. El defensor del pueblo valenciano señala que el Consistorio «no se ha fijado ningún compromiso temporal, siquiera aproximado en días o meses» sobre la publicación del citado listado en el portal de transparencia municipal así como el número de actuaciones en materia de inspección y sanción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 50 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  10. 10 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Síndic afea al Ayuntamiento de Valencia que no dé plazos para publicar el registro municipal de pisos turísticos

El Síndic afea al Ayuntamiento de Valencia que no dé plazos para publicar el registro municipal de pisos turísticos