Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia El acusado, que fue retenido por el personal de seguridad del local de ocio, acepta una pena de cinco años de prisión

Ignacio Cabanes Valencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:30

Una joven de 22 años, que se encontraba haciéndose unas fotos con un grupo de amigos en una zona de hamacas de una conocida discoteca de Valencia, fue abordada por un desconocido que, aprovechando esta distracción, le realizó tocamientos y llegó a introducirle los dedos en la vagina. La rápida intervención del persona de seguridad del local permitió retener al agresor sexual antes de que pudiera huir.

El autor de este delito de violación, ocurrido en la madrugada del 9 de junio de 2024, ha confesado ahora los hechos en el juicio celebrado por conformidad en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia y ha aceptado una pena de cinco años de prisión.

El tribunal le impone además otros cinco años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de su víctima durante un plazo de seis años. De igual modo, le inhabilita para poder trabajar o desempeñar cualquier actividad que conlleve contacto con menores por un tiempo superior a cinco años tras el cumplimiento de la pena.

Quince días para ingresar

En concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a la joven con 5.000 euros por los daños morales. El condenado, que se enfrentaba inicialmente a una pena de nueve años de cárcel, tiene un plazo de quince días para ingresar en prisión y que se ejecute la sentencia.

Los hechos ocurrieron a las 3.20 horas de la madrugada del 9 de junio de 2024 en una zona de sillones y hamacas de una conocida discoteca de la capital del Túria. La víctima se encontraba acompañada de un grupo de amigos cuando el ahora condenado, de 29 años y nacionalidad marroquí, se le acercó y comenzó a tocarle. Aunque la joven se levantó enseguida sobresaltada y le dio un empujón, su agresor llegó a introducirle los dedos en la vagina, de ahí que se le condene por un delito de violación. El personal de seguridad lo retuvo hasta la llegada de la policía.