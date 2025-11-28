Cuando los niños hacen (muchas) más propuestas que los concejales

Más limpieza, más zonas verdes, mejorar la convivencia y luchar contra la turistificación. Estas fueron las principales reivindicaciones de los alumnos de Valencia que este ... viernes han participado en el pleno infantil extraordinario con motivo del Día de la Ciudad Educadora. «Ala» fue, sin embargo, la palabra más repetida, porque cuando tienes diez o doce años el Hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia debe parecerte la sala más increíble en la que has estado en tu vida (es fácil que lo sea porque el Salón de Plenos de la Casa Consistorial es, indiscutiblemente, de una belleza difícil de asimilar). Pese a la agitación típica de quienes van de excursión y que, además, están en algo que les debe parecer el salón del trono de un castillo medieval, los nanos mostraron discursos bien construidos sobre la Valencia que quieren y dieron una lección a los concejales que cada mes intervienen en ese salón. Que tome nota la alcaldesa Catalá, que se dejó caer por el pleno infantil, aunque su presencia no estaba anunciada. Si la primera edil pudiera estar entre niños todo el día, lo estaría.

Y es que en el pleno no faltó nada, ni siquiera el secretario, Hilario Llavador, más divertido que en los plenos normales y con una sonrisa perenne. La alcaldesa explicó el funcionamiento del pleno a los niños del CEIP Jaime Balmes, del colegio María Auxiliadora y del CEIP Santa Teresa, que prorrumpieron en aplausos al escuchar sus colegios (en el pleno no se aplaude, pero eso son los mayores. Los nenes que hagan lo que quieran. Hasta Hilario se llevó un aplauso, que la alcaldesa agradeció «porque nosotros nunca le aplaudimos»). «Los plenos son larguitos», explicó la alcaldesa, aunque en realidad en los plenos municipales no hay nada que justifique el diminutivo.

«Nos vamos a quedar todas vuestras intervenciones y todo lo que habéis preparado con vuestros profesores como propuestas d mejora trataremos de ponerlas en marcha. Por eso están Carlos (Mundina), Julia (Climent) y Mónica (Gil), y también los concejales de la oposición que nos ayudan a hacer las cosas mejor», indicó Catalá. Todos se llevaron aplausos. La alcaldesa reconoció que le habían preparado un discurso «de no sé cuántas hojas» que no leyó para escuchar a los chavales.

Agustín y Malena, de Sexto de Primaria del CEIP Jaime Balmes de Ruzafa, fueron los primeros en intervenir. «Hemos observado nuestro entorno y hemos debatido en clase qué nos gusta de nuestro barrio y qué se podría mejorar. La primera idea habla del mantenimiento de las calles. Hemos visto aceras rotas, motos mal aparcadas, contenedores dañados que huelen mal... Eso puede provocar caídas a las personas mayores o a gente con carritos y obliga a ir mirando el suelo. Si fuera posible nos gustaría que se revisaran los puntos más complicados del barrio», han comentado.

«Sabemos que en algunas calles la iluminación es defectuosa y algunas calles dan inseguridad, sobre todo de noche. Nos gustaría que se renovaran los faroles y que se estudiaran soluciones como las placas solares. Creemos que este tema es cada día más importante», han asegurado. Respecto a parques y jardines, han pedido más zonas verdes. «Creemos que faltan árboles alrededor de nuestro colegio y en verano pasamos mucho calor por la falta de sombra. Durante nuestro recorrido por el barrio observamos carriles bici en muy mal estado y nos gustaría poder ir en bici sin el riesgo de que un coche abriera la puerta y nos haga daño», han apuntado los alumnos.

Ambos estudiantes han hablado también de los edificios abandonados que hay cerca de su colegio. «Pueden atraer inseguridad. También hay muchos grafitis y pedimos más limpieza y que se limpien las paredes con pintadas o se cambien con murales artísticos. Sabemos que la ciudad se cuida entre todos y todas y por eso nos comprometemos a no hacer un mal uso del mobiliario urbano», han prometido Agustín y Malena. «Os pedimos que tengáis en cuenta nuestras propuestas. Os convidamos a venir a nuestro colegio para ver el barrio juntos y proponer mejoras para el barrio», han pedido los dos alumnos, que han hecho más propuestas en cinco minutos que muchos concejales en lo que llevamos de mandato.

Convivencia en Orriols

Turno después para Santi y Amalia, de Sexto de Primaria del colegio María Auxiliadora, en Orriols. «Somos uno de los barrios de Valencia con más población migrante. El primer punto que queremos comentar tiene que ver con la convivencia y descanso vecinal. En distintas zonas del barrio por las noches vemos cómo se producen concentraciones para beber y a veces observamos el consumo de drogas y a la mañana siguiente encontramos restos de todo tipo que ensucian aceras, portales y nuestros parques. A veces la música alta de madrugada nos impide descansar. Esto provoca inseguridad y el uso de los espacios públicos. Nos gustaría transmitir la necesidad de una presencia continua de la Policía Local por la noche y también hacen falta más controles de ruido. Eso haría que estuviéramos más seguros y no pasaran cosas malas», han detallado.

Los estudiantes del María Auxiliadora también han dicho que en los parques han visto «problemas» como toboganes con piezas sueltas, clavos oxidados, redes rotas, grafitis ofensivos o basura en el suelo. «A veces el pavimento está levantado con agujeros y hemos observado coches mal aparcados, lo que dificulta el paso a las personas mayores o con discapacidad y la circulación por carriles bici por los que ir a los parques o volver a casa, por lo que es más difícil convivir y hacer amigos», han explicado. A la concejalía de Educación han pedido jornadas donde, con su colaboración, se limpien y cuiden los parques cercanos, táleles sobre el respeto al descanso y uso de espacios públicos y un pequeño programa de participación «donde cada poco tiempo revisemos el estado del barrio». Anda, mira, ¡la mesa interconcejalías de Ribó!

Mateo y Martí cerraron las intervenciones. Son alumnos de Sexto de Primaria del CEIP Santa Teresa, en El Carmen. «El barrio sufre una fuerte turistificación. Durante nuestras salidas, hemos detectado situaciones que nos preocupan y creemos que podrían mejorarse entre todos. Eso sí, queremos agradecer la peatonalización de las calles. Nos preocupa que haya mucha gente sin hogar que duerme en parques o portales. No disponen de un sitio para beber, se limpian en la calle y a veces discuten entre ellas, lo que dificulta el descanso. Nos increpan y nos da miedo», han detallado: «Nos da vergüenza que vengan amigos de otros barrios por lo mal que huelen nuestras calles».

Sobre el turismo masivo, han comentado que en muchas calles «hay grupos grandes de personas que hacen mucho ruido o terrazas de bares muy grandes». «El Ayuntamiento debería habilitar zonas seguras y limpias donde la gente que vive en la calle pueda dormir, lo que contribuiría a hacer del barrio un lugar más seguro», han dicho. hasta el precio de la vivienda ha aparecido en el debate: «Cada vez hay menos familias y los pisos se convierten en apartamentos turísticos. Nosotros mismos quizá no podremos vivir en nuestro barrio en el futuro, lo que nos produce mucha tristeza. El barrio ha cambiado para ofrecer ocio a los turistas sin importar que el comercio tradicional desaparezca». A Juan Giner, concejal de Vivienda, le pidieron que se pusiera las pilas. No es literal, pero esa era la idea.

Todas las votaciones se aprobaron, aunque hubo quien votó dos veces y la alcaldesa tuvo que explicar que eso no se podía hacer. Hubo descontrol, eso sí, porque hubo dos o tres votos en contra en la primera votación y la alcaldesa tuvo que pedir hasta una tercera votación. En cada votación hubo varias abstenciones, sobre todo en las propuestas del colegio de Orriols, sin que nadie sepa muy bien por qué (como en los plenos de mayores, vaya). Todo esto sirvió como una lección de democracia para los más pequeños.

Ah, el pleno terminó con la intervención de los concejales del equipo de gobierno, pero ellos ya salen todos los días en el periódico.