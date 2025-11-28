Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Visitantes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. EFE

Cuando los niños hacen (muchas) más propuestas que los concejales

Alumnos de tres colegios llenan de ideas sobre limpieza, convivencia y lucha contra la turistificación sus intervenciones en el pleno infantil del Ayuntamiento de Valencia ante la atenta mirada de los ediles

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:22

Más limpieza, más zonas verdes, mejorar la convivencia y luchar contra la turistificación. Estas fueron las principales reivindicaciones de los alumnos de Valencia que este ... viernes han participado en el pleno infantil extraordinario con motivo del Día de la Ciudad Educadora. «Ala» fue, sin embargo, la palabra más repetida, porque cuando tienes diez o doce años el Hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia debe parecerte la sala más increíble en la que has estado en tu vida (es fácil que lo sea porque el Salón de Plenos de la Casa Consistorial es, indiscutiblemente, de una belleza difícil de asimilar). Pese a la agitación típica de quienes van de excursión y que, además, están en algo que les debe parecer el salón del trono de un castillo medieval, los nanos mostraron discursos bien construidos sobre la Valencia que quieren y dieron una lección a los concejales que cada mes intervienen en ese salón. Que tome nota la alcaldesa Catalá, que se dejó caer por el pleno infantil, aunque su presencia no estaba anunciada. Si la primera edil pudiera estar entre niños todo el día, lo estaría.

