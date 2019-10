El Consell no ha destinado ni un euro a los municipios para combatir el mosquito tigre Una de las brigadas antimosquito. / LP Sanidad deja sin repartir la subvención de 400.000 euros pese a que 300 localidades la han solicitado y el año pasado quedó pendiente de gastar la mitad JUAN SANCHIS Valencia Jueves, 10 octubre 2019, 19:56

Los cerca de 300 municipios valencianos que este año han solicitado ayudas para combatir el mosquito tigre todavía no han recibido ni un euro. La Conselleria de Sanidad aún no ha resuelto la convocatoria de las subvenciones para combatir la plaga que convocó el pasado 30 de mayo.

Las ayudas no han llegado a los ayuntamientos pese a que lo peor de la plaga ha pasado, dado que a partir de octubre las condiciones para la reproducción de este insecto, transmisor de enfermedades infecciosas como el chikungunya, el zika o el dengue, ya no son las óptimas. El mosquito tigre necesita temperaturas en el entorno de los 25 grados para iniciar su ciclo de desarrollo, unos valores que no suelen alcanzarse tan avanzado el año.

Así aparece contemplado en las respuestas a las preguntas formuladas por el Partido Popular en Les Corts. En ellas, el Consell reconoce que este año pretendía destinar 400.000 euros para colaborar con los municipios, 50.000 menos que en convocatorias anteriores, y que 299 localidades las han solicitado.

Desde el Partido Popular señalan que con los recortes que ha anunciado el Consell las ayudas se van a quedar en nada. El portavoz popular en Agricultura del PP, Miguel Barrachina, se refirió, en este sentido, a que «no van a pagar nada. Bajan la cantidad anual y no van a pagar nada».

Para el parlamentario popular, «teniendo en cuenta que Puig ya ha dicho que se ha cerrado el año por los recortes y que lo que no se ha ejecutado a 1 de septiembre de 2019 ya no se hace efectivo, este ejercicio no se va a pagar ni un euro a los ayuntamientos para luchar contra la plaga de mosquitos».

El Consell asignó en 2018 más de 94.000 euros a una campaña de publicidad sobre el mosquito tigre

La respuesta parlamentaria señala que, en cambio, este año la Generalitat se ha gastado cerca de 30.000 euros en una campaña de publicidad, que sí que se han ejecutado, pese a que las ayudas no han llegado a los ayuntamientos. En 2018, la cantidad invertida en este concepto fue de 94.500 euros.

A esta posible paralización de las ayudas, se une el hecho de que el año pasado las subvenciones de la Conselleria de Sanidad llegaron únicamente a 144 municipios, según recoge la respuesta parlamentaria. De esta forma, el ejecutivo autonómico sólo se gastó 230.473 euros de los 450.000 que inicialmente había previsto.

Los populares advierten del contraste entre la cantidad destinada a publicidad (más de 94.500 euros) y las ayudas concedidas. En este sentido, resaltaron que la inversión en propaganda se ha multiplicado por tres respecto al año anterior.

Requisitos

Los empresarios del sector de control de plagas han criticado en varios ocasiones que los requisitos para obtener estas ayudas se han endurecido respecto a las convocatorias anteriores. Para acceder a las subvenciones que otorga la Conselleria de Sanidad, el ayuntamiento interesado tiene que contar con un plan de igualdad.

Las mismas fuentes explicaron que se trata de una condición que muchos municipios, especialmente los más pequeños, no pueden cumplir. Para tenerlo hay que realizar una inversión económica y de recursos humanos que supera sus posibilidades de forma algunas localidades no pudieron solicitar estas ayudas.

Entre las condiciones para acceder a las ayudas figura que el ayuntamiento tenga plan de igualdad

Otra de las críticas del sector se refiere a la fecha de convocatoria de las subvenciones. Consideran que tendrían que adelantarse a inicios de año y no demorarla hasta la primavera como actualmente. Señalan que de esta forma los ayuntamientos tendrían a su disposición el dinero en primavera y verano y no en el último trimestre como ahora.

El portavoz popular de Agricultura criticó que la falta de actuaciones del gobierno del Botànic «está disparando la plaga de mosquitos en muchos puntos de la Comunitat y pone en riesgo la salud de los valencianos». Miguel Barrachina añadió que «reconocen que no hacen nada y mientras los mosquitos campan a sus anchas convirtiendo determinadas zonas en insufribles con las repercusiones, tanto a nivel turístico como agrícola, que conlleva».

En noviembre del año pasado las distintas administraciones coordinadas por la Generalitat Valenciana acordaron la puesta en marcha de unas brigadas que actuarían en tareas de control del mosquito tigre. Han pasado los meses, y como denunció LAS PROVINCIAS, poco más se ha sabido de ellas.

En la respuesta parlamentaria se señala que estas brigadas no han actuado porque no han sido requeridas por los municipios. Ahora bien, cuando fueron presentadas desde la Generalitat se señaló que se reforzarían las actuaciones de control de la plaga.

La presencia del mosquito tigre en la Comunitat es cada vez más relevante. Ya se ha detectado en 341 municipios, dos tercios del total, y una treintena más que un año antes.

El insecto está localizado en la Comunitat desde el año 2009. La puerta de entrada fue Torrevieja. Se difundió por el litoral valenciano y ahora también se encuentra extendido por numerosas localidades del interior.

Su propagación ha sido especialmente rápida dado que las condiciones para su desarrollo son muy sencillas. Únicamente se necesitan unas temperaturas que rondan los 25 grados y unas gotas de agua. De esta forma se pueden transportar de un lado a otro. El plato de una maceta, una rueda de recambio o un recipiente similar pueden permitir el crecimiento de las larvas del mosquito tigre.

El principal peligro que conlleva su expansión es que es vector para la transmisión de enfermedades como el zika, el dengue o el chikungunya.

Recientemente Les Corts han instado al gobierno autonómico a la elaboración de un plan de choque para controlar su proliferación.