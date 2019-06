Joan Ribó, alcalde de Valencia El representante de Compromís suma 17 votos tras el pacto con el PSPV y repite como primer edil del Ayuntamiento MAR GUADALAJARA VALENCIA Sábado, 15 junio 2019, 16:15

Joan Ribó ha sido nombrado, de nuevo, alcalde de Valencia en la constitución del consistorio que se ha celebrado este sábado por la mañana. Ribó repite en el cargo después del pacto entre Compromís y PSPV para sumar la mayoría absoluta necesaria para seguir al frente del Ayuntamiento de Valencia. En la constitución se ha presentado la candidatura de Ribó, que ha sumado 17 apoyos, además de la de María José Catalá que ha obtenido los 8 votos de los concejales del Partido Popular, la de Fernando Giner que ha contado con los apoyos de los regidores de su formación Ciudadanos y José Gosálbez, por parte de Vox, con dos votos.

A las nueve de la mañana a la puerta del Ayuntamiento ya se acercaban algunos turistas y curiosos que preguntaban el por qué de tanta actividad un sábado por la mañana. Todo estaba dispuesto para empezar a recibir a los futuros concejales, a sus familiares y a personalidades de la sociedad valenciana.

El grupo popular ha sido el más madrugador. A las nueve y media, desayunaban en una cafetería cercana al consistorio. Familiares, amigos y allegados empezaban a llegar agolpándose en la puerta principal, que esperó cerrada hasta media hora antes de empezar la sesión.

A las puertas se han producido algunos encuentros fortuitos entre miembros de las diferentes formaciones políticas. Fuste ha llegado a las inmediaciones del Consistorio topándose con algunos concejales del Partido Popular y con el líder municipal de Vox, José Gosálbez.

Pocos minutos después de las diez, las puertas del Ayuntamiento se han abierto por fin para dejar pasar primero a los familiares y acompañantes de los futuros ediles.

Catalá y los miembros de la formación han sido los primeros en entrar. Saludando a quienes le mostraban su apoyo y sonríete ha reconocido que está «relajada y tranquila». Antes de acceder, Gosálbez y Catalá se daban la mano.

Más rápida ha sido la entrada del grupo socialista, que encabezado por Sandra Gómez no se han detenido en los saludos ni las fotos y han subido la escalinata a la espera de la llegada de Ximo Puig. Sandra Gómez ha esperado a Puig en la escalinata, y minutos antes de comenzar el presidente ha querido destacar que la Generalitat «ha demostrado su alianza con los ayuntamientos que queremos persistir en este nuevo mandato y con esta nueva alianza queremos generar mejor calidad de vida a los ciudadano». Asimismo Puig ha matizado que en un día como hoy hay que pensar en los ciudadanos, porque «las instituciones no son de los partidos, son de los ciudadanos y me parece muy lamentable aquellos que quieren confrontar desde las instituciones, porque desde las instituciones no se confronta, se colabora para avanzar como sociedad», zanjaba en su intervención.

Vox y Ciudadanos fueron los siguientes en hacer su entrada y los últimos han sido el equipo de Compromís, que en su llegada se han encontrado con unos manifestantes que han empezado a pitar y a gritar justo al producirse la aparición de Joan Ribó a las puertas de edificio consistorial. Con pancartas de Stop Desahucios y Aturem el PAI de Benimaclet, le recibían al que será de nuevo alcalde de la ciudad.