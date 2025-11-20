Las fallas de Xirivella, Burjassot, Quart y Mislata seguirán en la JCF La enmienda para la exclusión recibe el rechazo de una mayoría notable de los congresistas que revisan el reglamento de la fiesta I La propuesta de un convenio para que los pueblos compartan gastos con el Ayuntamiento de Valencia tampoco sale adelante

Laura Garcés Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:55 | Actualizado 22:10h. Comenta Compartir

Las comisiones falleras de Quart, Xirivella, Burjassot y Mislata seguirán en la JCF. Nueva sesión del noveno congreso fallero de Valencia y sobre la mesa, un tema espinoso que ha despertado el debate. Una enmienda solicitaba la exclusión de la JCF de las fallas de las cuatro localidades mencionadas. No se ha aprobado. Con un quorum de 201 asistentes, han salido 145 votos en contra, 29 a favor y cinco abstenciones.

La propuesta ha despertado posiciones en contra a la expulsión apoyadas fundamentalmente en la defensa de la tradición, la integración y la costumbre como fuente de derecho. Unos y otros han sacado a colación el informe del secretario del Ayuntamiento de Valencia. Las lecturas eran contrapuestas. De ahí el debate.

La enmienda que solicitaba sacar a las cuatro localidades de la JCF se apoyaba en cuestiones presupuestarias y calificaba de «anomalía jurídica» el hecho de que formen parte de la máxima represesntación de la fiesta en tanto que ya tienen sus respectivas juntas locales y presupuestos, además de que también reciben sus subvenciones. Incluso el texto se ha centrado en asuntos como la presencia de muchos autobuses que llegan para actos como la ofrenda y que «colapsan la ciudad». La exposición de la enmienda ha dado a entender la dificultad para gestionar la presencia de mucha gente. La calificación de «anomalía jurídica» ha recibido notoria reacción en contra.

Las posiciones en favor de que siguieran en JCF, además de los valores ya apuntados, han defendido también la cuestión demográfica de la llamada gran Valencia y el hecho de que algunas de ellas forman parte de la Junta Central desde hace décadas sin que hasta ahora se haya cuestionado aspecto jurídico alguno.

Más allá de decidir que las fallas de Quart, Xirivella, Mislata y Burjassot siguieran o no en la JCF, otra enmienda ha planteado la consideración de que se firmen convenios con el Ayuntamiento de Valencia a la hora de tener que afrontar distintos gastos que sólo afronta el Ayuntamiento de Valencia en tanto que al mismo se adscribe la JCF. Esta propuesta ha sacado al debate que lo correcto es que aquello que es de todos se sufrague entre todos.

Las opiniones en contra han argumentado el riesgo de incurrir en injerencias en gestión administrativa que no correspondería al universo fallero. Tampoco la enmienda que apuntaba a ese convenio intermunicipal ha salido adelante. Ha conseguido 29 votos a favor frente a 145 en contra y 15 abstenciones.

Se ha votado también la propuesta de creación de un censo fallero y de fallas. Tampoco ha salido adelante. Ha conseguido 48 apoyos a favor, 117 en contra y 15 abstenciones. Sólo se ha aprobado la enmienda que hacía referencia a que la información sobre las comisiones quede sometida a la Ley de Protección de Datos.

La revisión del Reglamento Fallero, sigue adelante. La próxima sesión será el 10 de diciembre. Será un nuevo encuentro para ir abordando la reevisión los distintos preceptos de la normativa que rige la fiesta fallera.