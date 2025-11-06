El Congreso Fallero aprueba que se pueda elegir qué normativa del valenciano utilizar en los textos

Primera sesión del noveno Congreso Fallero. Veinticinco mesas, 150 enmiendas al anteproyecto de reglamento y 210 asistentes como punto de partida. No ha habido que ... esperar mucho. Ante el artículo uno, han surgido las primeras enmiendas, que han sido todas aprobadas. Las Fallas trabajan en la redacción de la norma que tiene que regir la fiesta.

La libertad ante el uso normativo de la lengua valenciana, el regreso a la redacción del reglamento de la consideración de la fiesta fallera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y la reivindiacción de 'El fallero' como himno oficial han sido algunas cuestiones que ha levantado el precepto inicial del anteproyecto del futuro articulado definitivo.

Se ha solicitado una rectificación para cumplir con la necesidad de incluir un Preámbulo que determine el ámbito de aplicación y objeto del conjunto normativo a fin de eliminar la «indefinición» existente a juicio de la propuesta de rectificación.

La enmienda que planteaba la inclusión de un Preámbulo se ha aprobado con 122 votos a favor, 76 en contra y 9 abstenciones. La rectificación que apuntaba para la nueva redacción el respeto a la libertad de uso de la «normativa lingüística que se quiera emplear» ha superado la prueba con 190 votos a favor, ocho en contra y nueve abstenciones. También ha triunfado la propuesta para que la redacción del texto incluya la referencia a la condición de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad con 188 adhesiones, un voto en contra y 3 abstenciones.

La adhesión a una rectificación que casi ha sonado a reivindicación al solicitar la consideración de himno oficial de la fiesta el pasodoble 'El fallero' ha obtenido también una mayoría notoria con 168 apoyos, 14 pronunciamientos contrarios y 18 abstenciones.

En los argumentos por la inclusión de la consideración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, propuesta que ha contado con dos peticiones, se ha defendido que debe salvaguardarse el reconocimiento ante las generaciones futuras. Las opiniones en defensa de esta posición han destacado la importancia que ello tiene para que queden incluidas todas las actividades creativas y artísticas que dan cuerpo a la fiesta.

La exposición que solicitaba hacer hincapié en la libertad para elegir cualquiera de las normativas del valenciano, ya sea la de la AVL como la de la RACV, ha puesto el acento en que es «imprescindible» la clarificación de la «cuestión lingüística» en tanto que «no se puede esconder la polémica en torno a cómo escribir el valenciano». El objetivo, como ha señalado el defensor de la enmienda es conseguir que «esa controversia no impida la convivencia» y que «nadie sea discriminado por la normativa lingüística».

El primer encuentro, en el que sólo ha habido tiempo para revisar un artículo de los cuatro que estaban previstos, ha recogido la voluntad de los congresistas que tendrá que ser llevada a la redacción definitiva del reglamento. La situación de hoy se repetirá en las diversas sesiones que seguirán hasta que se cubra la revisión de todo el articulado y se voten las enmiendas que se planteen. La primera reunión, que ha transcurrido en ambiente de cordialidad, ha servido también para aclarar el modo de votación de las rectificaciones que se puedan presentar a lo largo del debate del anteproyecto. La próxima cita será la semana que viene.