Asistentes al congreso. Laura Garcés

El Congreso Fallero aprueba que se pueda elegir qué normativa del valenciano utilizar en los textos

Las reuniones para revisar el anteproyecto del reglamento que regirá la fiesta inician las sesiones I Los participantes aprueban que el texto nombre 'El fallero' como himno oficial y que se incluya la consideración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ·

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:15

Comenta

Primera sesión del noveno Congreso Fallero. Veinticinco mesas, 150 enmiendas al anteproyecto de reglamento y 210 asistentes como punto de partida. No ha habido que ... esperar mucho. Ante el artículo uno, han surgido las primeras enmiendas, que han sido todas aprobadas. Las Fallas trabajan en la redacción de la norma que tiene que regir la fiesta.

