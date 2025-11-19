El eterno colapso del carné de conducir en Valencia: hasta febrero sin fecha de examen práctico y 20.000 alumnos a la espera

«Que cueste un año sacarte el carné es una barbaridad», clama al cielo Armando Galindo, presidente de la Unión de Autoescuelas de Valencia. Y ... es que la saturación del sistema provoca esperas de hasta dos meses para realizar el examen teórico de conducir y otros cuatro para cursar las prácticas antes de la segunda prueba. Para que se hagan una idea, la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia este martes estaba dando fechas para las pruebas teóricas a partir de la segunda quincena de enero, ya en 2026. Sin embargo, desde la asociación de autoescuelas afirman que el problema está en la gestión nacional: «El sistema ha colapsado». Hoy, alrededor de 20.000 alumnos esperan para tener fecha en la ciudad.

Son datos ofrecidos por la Unión Valenciana de Autoescuelas. Hasta 20.000 personas quieren examinares de la prueba práctica del carné de conducir, 17.000 de ellas para el permiso de coche. En las últimas dos semanas Tráfico ha tenido hasta 8 examinadores de baja al mismo tiempo. En el caso de las pruebas teóricas, desde la asociación reconocen que la sede de Jefatura de El Saler donde se realizan las pruebas está en obras actualmente. «Es cierto que nos avisaron que la capacidad para acoger alumnos al día se disminuiría por las reformas, pero llegamos ya a dos meses de espera para examinarse del teórico, esto no había pasado nunca«, explica Galindo.

Una autoescuela afectada (la cual aparece sin nombre por temor a posibles represalias) asegura que tan sólo ha recibido autorización para realizar 25 exámenes prácticos en todo el año, lo que supone una media de dos exámenes al mes. «La última vez que tuvimos examen fue el 3 de noviembre. Había siete examinadores de baja. Piensa que cada examinador evalúa 12 alumnos cada jornada. Eso son 84 alumnos a los que hay que retrasar la fecha a otro día, por lo que habrá que mover a los siguientes», explican desde la escuela.

Y así, el problema se agranda como una bola de nieve colina abajo. Según la autoescuela afectada, la media de examinadores diarios en Valencia es de 33 cada jornada. «Este mes ha habido días donde sólo han examinado nueve funcionarios. Incluso hubo uno de seis», lamentan. Las fechas para examinarse escasean y el aplazamiento de las pruebas es una práctica cada vez más habitual. «A este ritmo, las autoescuelas tenemos que decirle a la gente que aprueba el teórico que ya le llamaremos para empezar las prácticas. No puedo formar a un alumno que no va a poder hacer el examen», incide el afectado.

Todos estos problemas y cuestiones han sido planteados por este diario a la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, al cierre de este artículo no se ha obtenido respuesta alguna. Desde la asociación de autoescuelas apuntan directamente a Madrid y la gestión nacional: «No sé ni como pueden sacar adelante cada día desde la Jefatura de Valencia. Es un milagro. El sistema no puede asumir la demanda». Desde la DGT anunciaron 6 nuevos examinadores en Valencia en 2026, aunque desde la Unión afirman que no supondrá ningún cambio: «Llegan seis pero otros tantos se jubilarán, en los últimos años las plantillas sólo han menguado».

En medio de toda esta problemática, miles de valencianos que quieren terminar cuanto antes el proceso para obtener el permiso de conducir. Es el caso de Álex Gascó (pseudónimo de un alumno afectado). El joven, residente en Paiporta, buscaba sacarse el carné antes de que sucediera la dana del 29 de octubre en su municipio. «Al principio todo fue bastante bien y rápido, empecé enserio en mayo del año pasado y en julio ya tenía el teórico aprobado a la primera», explica y añade, «en septiembre ya estaba haciendo prácticas pero en octubre llegó la dana. Como puedes imaginar al estar mi autoescuela en Paiporta, quedó arrasada».

Como consecuencia de la tragedia, el joven se centró en la recuperación de su municipio. Cuando en marzo de este año decidió volver a ponerse en marcha, desde la autoescuela le comunicaron que no volverían a abrir por la barrancada. Ya apuntado en una nueva autoescuela, hasta junio no le ofrecen realizar prácticas. «Me presenté en octubre y suspendí. Ahí fue donde vi la lentitud del sistema. Me dijeron que podrían darme una segunda oportunidad en dos meses, a primeros de diciembre más o menos. Esta misma semana me han dicho que tengamos paciencia, que no dan fechas y que lo más previsible es que me den para después de Año Nuevo».

«Lo peor es vivir con esta sensación. Las prácticas cuestan un dinero y voy a dejar de hacerlas hasta la semana antes del nuevo examen. Pero esto también juega en mi contra, porque puede aumentar la sensación de estar oxidado, de que me falte rodaje», teme Gascó.

Una situación similar es la vivida por Carlos (otro pseudónimo), también residente de Paiporta y que tuvo que pausar su formación para ayudar a levantar de nuevo su municipio. «Mi autoescuela sirvió como punto de recogida de alimentos, así que me facilitaron una en Valencia para recuperar mi formación. El 4 de abril conseguí aprobar el examen teórico, pero a partir de ahí me tuvieron a la espera para poder empezar las prácticas porque no había fechas de examen. Conseguí comenzar a finales de septiembre (4 meses después) y me dieron fecha de examen para este 21 de noviembre. Sin embargo, al haber retrasos por los examinadores de baja me han informado que se aplaza mi prueba. Ahora estoy sin fecha».