¿Cuándo entra en vigor el carné para conducir con 17 años? El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al acuerdo que deben transponer a la legislación nacionales los países, entre ellos España

Nacho Ortega Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 01:09 Comenta Compartir

El Parlamento Europeo ha dado el paso definitivo para que los jóvenes puedan obtener el carné de conducir a los 17 años en toda la Unión Europea. La medida forma parte de una amplia reforma de las normas sobre seguridad vial, pero todavía no será inmediata: entrará en vigor una vez se publique en el Diario Oficial de la UE, y a partir de entonces, cada país tendrá tres años para adaptarla a su legislación nacional.

En la práctica, esto significa que no será posible conducir con 17 años hasta que España y el resto de Estados miembros hayan transpuesto la norma, un proceso que puede demorarse hasta al menos finales de 2028. Además, los menores que obtengan el permiso deberán ir acompañados por un conductor experimentado hasta alcanzar la mayoría de edad.

El nuevo sistema busca mejorar la formación y la seguridad de los conductores noveles, estableciendo también un periodo de prueba mínimo de dos años con sanciones más severas si se cometen infracciones como conducir bajo los efectos del alcohol o no usar el cinturón de seguridad.

Otra novedad: conducir camiones desde los 17 años

Otra de las novedades destacadas afecta a la conducción profesional. La reforma permitirá a los Estados miembros rebajar la edad mínima para obtener el carné de camión (categoría C) también a los 17 años, aunque con condiciones.

El conductor solo podrá circular dentro del territorio nacional y deberá ir acompañado por un profesional con experiencia. Bruselas pretende con ello aliviar la falta de chóferes profesionales que sufren numerosos países europeos, al tiempo que mantiene controles estrictos para garantizar la seguridad en carretera.

Otras reformas

La revisión también introduce una licencia digital europea, prevista para antes de 2030, que permitirá llevar el permiso en el móvil o en formato electrónico, aunque el titular podrá seguir solicitando una versión física. Este nuevo carné digital será válido en todos los países de la UE y tendrá una vigencia de 15 años (10 en los países donde también funcione como documento de identidad).

Por último, la norma permitirá que la retirada o suspensión del carné por infracciones graves —como conducir bajo los efectos del alcohol o causar accidentes mortales— sea válida en toda la Unión Europea. Así se evitará que los infractores puedan seguir conduciendo en otro país, cerrando una de las lagunas más criticadas del sistema actual.

En conjunto, la reforma busca una Europa más segura y coherente en materia de tráfico, adaptada a los nuevos tiempos digitales y a las necesidades del transporte profesional.