El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»

Valencia se despide este martes de otro emblemático restaurante del barrio del Carmen, que echa el cierre tras casi veinte años enriqueciendo la oferta ... gastronómica de la ciudad. El local, que abrió sus puertas en 2006, baja la persiana ante la imposibilidad de mantener su modelo de negocio en un barrio que dista mucho del que les dio la bienvenida hace dos décadas.

«El 19 de octubre cumplimos 18 años, la mayoría de edad, y llegó nuestra hora de partir», han anunciado desde el restaurante IO en un comunicado de despedida que han compartido vía Instagram. Una decisión «muy complicada» tras la que reside una firme convicción en su esencia: «No queremos transformarnos en lo que no somos, empezamos con un concepto y moriremos con él», explican en su publicación.

«Nos fueron robando un barrio, una identidad, empobreciendo a las personas y quitando nuestras viviendas», prosiguen sobre la crítica situación por la que pasa el centro histórico de Valencia, donde las franquicias siguen abriéndose paso entre cada vez menos negocios tradicionales.

«Nos vamos sabiendo que pusimos un granito de arena en la historia del maravilloso barrio del Carmen, donde el rosa no era el color, donde los tatuajes y las especias no predominaban. En aquellos años en los que nos preguntaban si éramos de alguna tribu urbana», rememoran en su post de despedida, en la que han querido lanzar un mensaje de agradecimiento a su clientela: «Cerramos una etapa y queremos agradecer de todo corazón a todas esas personas fieles a nuestro concepto, que supieron estar en los mejores momentos y también en los peores».

El restaurante echa la vista atrás y pone de nuevo en valor la importancia de la cercanía en su post de despedida: «Amores, desamores, cumpleaños, fiestas, alegrías, primeras citas que hoy en día vienen con sus hij@s», detallan, antes de lanzar un claro mensaje final: ¡Apoyemos la pequeña hostelería, con alma, compromiso y responsabilidad!».