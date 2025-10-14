Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Acceso al barrio del Carmen en la calle Corona, imagen de archivo. Irene Marsilla

El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»

El local se despide tras casi dos décadas de recorrido: «Nos vamos sabiendo que pusimos un granito de arena»

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 20:16

Comenta

Valencia se despide este martes de otro emblemático restaurante del barrio del Carmen, que echa el cierre tras casi veinte años enriqueciendo la oferta ... gastronómica de la ciudad. El local, que abrió sus puertas en 2006, baja la persiana ante la imposibilidad de mantener su modelo de negocio en un barrio que dista mucho del que les dio la bienvenida hace dos décadas.

