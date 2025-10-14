Casa Isabel, el segundo restaurante de la playa de la Malvarrosa que dice adiós

Sin pausas. Así van los derribos programados de los cinco primeros restaurantes de la playa de la Malvarrosa que van a dar el salto al ... siglo XXI con unos locales con espacio para el doble de comensales y con unos edificios más livianos, con más protagonismo del cristal, en lugar del hormigón, y con unas terrazas con vistas al mar.

El primer restaurante que dijo adiós a los miles de clientes que han degustado sus arroces ha sido El Bobo. Hoy mismo ya se puede comprobar que no queda ni rasto del edificio y ya se han retirado los escombros.

El solar resultante está ahora mismo protegido por vallas, por motivos de seguridad, para evitar el paso de personas y, este martes, el edificio que se ha comenzado a demoler es el vecino restaurante de Casa Isabel.

Hace ya dos semanas que hicieron la mudanza y retiraron los muebles y electrodomésticos y la maquinaria pesada ya le ha dado un primer 'bocado' a la estructura recayente a la puerta de acceso para que este segundo restaurante de tono azulado también pase a la historia.

Proceso de derribo de Casa Isabel, en el paseo marítimo de la Malvarrosa. Jesús Signes

«Estos días pasados han acudido técnicos para comprobar que se habían retirado los contadores de agua, luz y gas y ahora que ha parado de llover ya han empezado la jornada con las tareas de demolición», explica Santiago Gómez, de Casa Isabel.

Nuevos locales «más dignos para la terreta»

Sobre la sensación agridulce del derribo de Casa Isabel y la posterior instalación de un edificio más moderno, Santiago Gómez, explica: «Hace 32 años continuamos sobre el paseo la labor que nuestros padres habían comenzado sobre la arena. Tras estas décadas son muchos días de trabajo para procurar dar a nuestros clientes locales y de todos los paises del mundo un producto local y de buena calidad. El tiempo y las tormentas junto al mar hicieron viejos nuestros locales y ya no eran dignos de representar a nuestra amada 'terreta', razón por la que con gran ilusión promovimos su renovación que, gracias a la colaboracion de las distintas administraciones y siempre atravesando la enrevesada inmensidad de normativas, al final ha llegado el momento de hacerla posible».

Y añade que esperan «poder hacer algo más estético, integrado y sostenible y a la altura de esta preciosa ciudad».

En cuanto a las sensaciones de estos días, confiesa: «Son de ilusión e inquietud al mismo tiempo, porque es un proyecto de mucha inversión que soportamos 100% los empresarios y nada puede salir mal porque no somos fondos de inversión ni tampoco multinacionales, somos familias trabajadoras normales que nos hemos hipotecado para sacar adelante este proyecto. La ilusión por continuar la tradición está ahí. Que Calencia siga comiendo sus paellas en la playa».

Plan establecido

Si el tiempo lo permite, el plan establecido es que el día 23 de octubre se inicie la misma tarea de derribo de otro local, de nombre 'Inspiro', el módulo 11 del paseo, como detalla Gómez.

El siguiente en la lista será el resturante La Murciana, como detalla José Miralles, presidente de la asociación de empresarios de hostelería de la playa de la Malvarrosa (Apholema), y ya para el mes de noviembre será el turno de La Alegría de la Huerta, un restaurante que ha sido testigo de muchas bodas, comuniones, reuniones familiares o de amigos.

Solar resultando del derribo del resturante de El Bobo. Jesús Signes / LP

En principio, cada vez que se inicia el proceso de demolición, se precisan unos siete días para completarlo y retirar los escombros.

El siguiente paso es hacer la nueva cimentación, que destaca porque se elevará cincuenta centímetros del suelo, por si crece el nivel del mar y así estar preparados frente a los posibles cambios climáticos y también se harán las nuevas acometidas de todos los servicios de agua, luz, gasy teléfono. Y tras ese proceso de un mes, se necesita otro más para el fraguado.

En dos meses desde que se tira el edificio, está todo preparado para que los nuevos modelos de restaurantes modulares lleguen al paseo marítimo de la Malvarrosa. En el caso de El Bobo, que ha sido el primero en el que se ha intervenido, entre finales de año o a principios de 2026 llegaría el nuevo local creado por InHAUS. Esta misma firma está creando los nuevos locales de La Murciana y de La Alegría de la Huerta.

Y lo mismo ocurrirá con los edificios modulares diseñados por otra de las empresas líder del sector, Smart Project, que instalará los nuevos restaurantes de casa Isabel e Inspiro.

Recreación virtual de uno de los nuevos locales de los restaurantes de la playa de la Malvarrosa. LP

Los otros cinco locales restantes se derribarán en una segunda fase, después de la campaña de verano, a partir de septiembre de 2026 y otros dos, el que gestiona una franquicia de bocadillos y el módulo catorce no se renuevan porque tienen una construcción diferente.

Según ya indicó Miralles a principios de mes, «necesitábamos estos nuevos locales porque no podíamos ofrecer la calidad que queríamos», ya que los hosteleros sólo podían usar la planta baja y la terraza exterior, pero después de quince años de conversaciones y tramitaciones con Demarcación de Costas y distintos gobiernos municipales, ha sido ahora cuando se va a hacer realidad.

No hay que olvidar que como ahora sí podrán emplear la planta primera como comedor, el aforo se va a duplicar y pasará de 150 comensales a cerca de 300. En la planta primera habrá parte de la terraza cubierta, acristalada, y parte al aire libre, con sombrillas y unas espectaculares vistas al mar.

los nuevos edificios son más liviados, acristalados, con aire acondicionado, y las obras tardan mucho menos en hacerse y causarán menos molestias al viandante.

El cambio de imagen de los nuevos restaurantes de la playa de la Malvarrosa se completará en 2027 y el frente marítimo estará totalmente renovado. Y cabe recordar que la inversión que van a realizar, a modo particular, los restauradores será de un millón de euros y la concesión que les queda para amortizarla es de 20 años, aunque es probable que por una cuestiones legales Costas pueda prorrogarlo seis más.