Comienzo del derribo de Casa Isabel, en el paseo marítimo de la Malvarrosa. Jesús Signes

Casa Isabel, el segundo restaurante de la playa de la Malvarrosa que dice adiós

Este martes han comenzado los derribos de este local del paseo marítimo situado junto a El Bobo, donde ya no quedan escombros y en breve se cimentará el solar y se harán las nuevas acometidas

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 14:45

Sin pausas. Así van los derribos programados de los cinco primeros restaurantes de la playa de la Malvarrosa que van a dar el salto al ... siglo XXI con unos locales con espacio para el doble de comensales y con unos edificios más livianos, con más protagonismo del cristal, en lugar del hormigón, y con unas terrazas con vistas al mar.

