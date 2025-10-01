Adiós a los viejos chiringuitos en la Malvarrosa: Comienza el derribo del restaurante el Bobo En noviembre se derrocará también La Murciana y el noviembre La Alegría de la Huerta

Lola Soriano Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:54 | Actualizado 10:13h.

Las tareas de demolición han empezado este miércoles en la playa de la Malvarrosa. Vallas, maquinaria y contenedores de obra cercan el restaurante El Bobo, el primer restaurante de la zona que será derribado. Los chiringuitos de los años 90, dolor azul y hormigón, serán en unos meses historia. Tras El Bobo, cuyo derribo se está acometiendo desde primera hora de hoy, vendrán Casa Isabel (13 de octubre), cuyo mobiliario ya se está retirando; y a final de mes se derrocará La Murciana y el noviembre La Alegría de la Huerta.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Temas

Barrio de La Malvarrosa