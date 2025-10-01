Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Derribo restaurante El Bobo.
Derribo restaurante El Bobo.

Adiós a los viejos chiringuitos en la Malvarrosa: Comienza el derribo del restaurante el Bobo

En noviembre se derrocará también La Murciana y el noviembre La Alegría de la Huerta

Lola Soriano

Lola Soriano

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:54

Las tareas de demolición han empezado este miércoles en la playa de la Malvarrosa. Vallas, maquinaria y contenedores de obra cercan el restaurante El Bobo, el primer restaurante de la zona que será derribado. Los chiringuitos de los años 90, dolor azul y hormigón, serán en unos meses historia. Tras El Bobo, cuyo derribo se está acometiendo desde primera hora de hoy, vendrán Casa Isabel (13 de octubre), cuyo mobiliario ya se está retirando; y a final de mes se derrocará La Murciana y el noviembre La Alegría de la Huerta.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  5. 5 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  6. 6 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  7. 7 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  8. 8 La calle Alicante reabrirá al tráfico rodado y de peatones el 9 de octubre
  9. 9

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  10. 10 Arrestados por asaltar a un sintecho en Valencia y causarle cortes con una botella para robarle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Adiós a los viejos chiringuitos en la Malvarrosa: Comienza el derribo del restaurante el Bobo