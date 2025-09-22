Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Turistas transitan por la puerta de la antigua ferretería, que abrirá en octubre como supermercado. J. L. BORT

De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado

El local de la antigua ferretería Hijas de Blas Luna, en la plaza del Doctor Collado, se convertirá en un Carrefour Express

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:10

La última venta como ferretería fue una caja de tornillos. Lo próximo que pase por la caja registradora puede ser un refresco, un snack, un ... litro de leche, un par de manzanas... La tienda de Telas metálicas de Hijas de Blas Luna, que cerró como negocio en 2020, tendrá una segunda vida. El histórico establecimiento dará paso a un supermercado. Un Carrefour Express se abrirá al lado de la Lonja de la Seda, uno de los edificios más deslumbrantes de Valencia. El edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, tendrá en breve un nuevo vecino.

