DIRECTO | Pleno del Ayuntamiento de Valencia
Sigue el minuto a minuto de la sesión de este 1 de diciembre
Valencia
Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:42
09:57
El portavoz de Vox, José Gosálbez, ha dejado la puerta abierta a aprobar una ZBE como la de Castellón: “Si nos llegara una moción como esa, la estudiaríamos”.
09:40
Y todo eso en el salón de plenos más bonito del hemisferio norte. ¿Se le puede pedir algo más al lunes? ¡Esto está a punto de empezar!
09:39
Y será apasionante de verdad porque no hay nada decidido. Vox llega tras aprobar una ZBE en Castellón y preside el pleno la duda sobre si hará lo mismo en Valencia si el PP presenta una normativa más laxa.
09:38
Buenos días y bienvenidos al que seguro que será un día apasionante en el Ayuntamiento de Valencia con el pleno extraordinario sobre la Zona de Bajas Emisones convocado por la oposición.
