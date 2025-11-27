Todo listo para la Feria de Atracciones de Navidad de Valencia Los feriantes proponen abrir este sábado 29 de noviembre pero el Ayuntamiento señala que todavía falta documentación

R. V. Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:46

La feria de atracciones de Valencia que habitualmente se instala en Navidad ya ha comenzado su montaje. El recinto se sitúa en la zona del puerto, entre la avenida de Francia y la calle Ingeniero Manuel Soto, muy cerca del Edificio del Reloj. En breve se verán las atracciones con las que numerosos valencianos, grandes y pequeños, podrán disfrutar en las próximas fiestas navideñas.

Los feriantes han propuesto al Ayuntamiento de Valencia abrir a partir de este fin de semana, en concreto desde el sábado 29 de noviembre. Ahora esperan la respuesta del Consistorio mientras continúan las labores de montaje de las atracciones. La petición suponen que abrirán una semana antes que durante la campaña anterior.

De todas formas, parece complicado que los feriantes puedan empezar este fin de semana porque, según informan fuentes municipales, les falta entregar la documentación completa para conseguir los permisos. Entre los papeles que faltan se encuentra la subsanación del requerimiento y que se emita informe con la documentación que presenten.

En concreto, este año se montarán 49 atracciones de las que dos o tres serán nuevas. La mayor parte están destinadas a los adultos mientras que una veintena se reservan para el público infantil. o faltan montañas rusas y clásicos como el ratón vacilón, el barco pirata, el tren de la bruja y los autos de choque. Lo que no hay es noria.

Las atracciones se complementan con casetas de juegos, tómbolas y puestos de alimentación: hamburguesas, patatas fritas o cocidas, embutidos, algodones, manzanas o panojas.