Catalá, al alcalde de Aldaia: «Para las obras de la Saleta atenderé a los técnicos y escucharé a los vecinos»

Ni con una reunión directa, cara a cara, ni con una llamada de teléfono, ni por mensaje de móvil ni por correo electrónico. El alcalde ... de Aldaia, Guillermo Luján, pidió por carta el pasado martes al Ayuntamiento de Valencia que no paralice las obras de conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce del río Turia y la contestación de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha sido en el mismo formato, una respuesta epistolar.

En este caso, Catalá en una carta fechada dos días después de recibir la de Aldaia, este pasado jueves, responde al alcalde socialista de Aldaia que a la hora de plantear o no alegaciones a las obras de la Saleta primero tendrá que atender al criterio técnico y escuchar también a los vecinos.

Catalá asegura en la carta que «han sido conocedores del proyecto de la Confederación Hidrográfica del Júcar de la adecuación del barranco de la Saleta canalizando su curso hacia el nuevo cauce del río Turia».

Acto seguido añade en su misiva que, como cualquier administración, ante un proyecto hidrológico de tal entidad, «Más si cabe tras la dana, que afecte a su término, el Ayuntamiento de Valencia debe confiar en sus técnicos a la hora de plantear o no alegaciones al mismo».

E incluso Catalá responde a su homólogo de Aldaia que esta cuestión «cobra más importancia tras la opinión de nuestro jefe de Bomberos en el marco de la comisión de estudio desarrollada en el Ayuntamiento de Valencia, en torno a su preocupación el 29 de octubre por un posible desbordamiento del nuevo cauce esa noche».

Además, argumenta que quiere trasladar a Luján otro dato relevante y es que el pasado mes de «diciembre en una reunión convocada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, uno de los técnicos presentes trasladó al concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia que con el agua que bajó por los barrancos del Poyo y la Saleta aquella noche, en caso de que hubieran realizado los encauzamientos al nuevo cauce, éste hubiera sufrido desbordamientos en algunos puntos».

En esta carta Catalá confiesa a Luján que «no es voluntad de esta alcaldesa que alegar o no a este proyecto se convierta en un motivo de debate público. Dices, y dices bien, que ahora más que nunca es el momento de la ciencia y de que los políticos nos apartemos y les dejemos trabajar con una mirada global y transversal», petición que lanzó el alcalde de Aldaia.

Por eso, la alcaldesa popular asegura que ha confiado «al departamento del Ciclo Integral del Agua y al servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia este proceso, incorporando la fundamentada y necesaria opinión de nuestras universidades públicas» e incluso le indica que, por la carta que recibió de Luján el martes, «entiendo que el criterio de los técnicos y de los expertos de la universidad no te parecerán desacertados».

Si bien Luján insiste en que las obras de conexión del barranco de la Saleta al nuevo cauce del río son viables, según la CHJ y El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), Catalá le responde en esta carta que tras el 29 de octubre, «algunos entendemos necesario y oportuno asegurarnos de que la CHJ hace, por fin, las cosas bien».

Es más, añade Catalá que si «como dices -en referencia al escrito de Luján- certifican que el proyecto es totalmente viable y seguro, no habrá inconveniente en responder a nuestras alegaciones y desarrollar el proyecto sin retrasos».

La alcaldesa de Valencia insiste en que «certificar esta viabilidad daría tranquilidad, no sólo a mis vecinos de La Torre, Castellar-Oliveral, Forn d'Alcedo, que me han trasladado su inquietud al respecto, sino a tus propios vecinos del barrio del Cristo, que han manifestado públicamente que lindan con el cauce del río Turia».

Y añade que, en su opinión, «esto será positivo para todos. Si hay algo que tú no harías es no atender al criterio de tus técnicos y escuchar a tus vecinos, reduciendo esta cuestión a una mera decisión política. No lo es».

En la despedida de la carta, Catalá explica a Luján que Aldaia sabe que puede contar siempre con Valencia y tus vecinos pueden contar con nosotros, como nosotros contamos con ellos«.

Eso sí, en el arranque de la carta, la alcaldesa de Valencia transmite al mandatario de Aldaia que se ha sentido «sorprendida por esta nueva vía de comunicación entre nosotros». Señala que tras la dana, «hemos hablado personalmente cuando ha sido necesario manteniendo una comunicación directa y personal que, considero, ha sido positiva».

Por eso, tal como sigue explicando Catalá en la carta, «te confieso que esta comunicación 'epistolar' con un objetivo mediático me ha sorprendido».

Luján dice que espera que las «alegaciones sean propositivas, no de bloqueo»

Tras recibir esta contestación epistolar, el alcalde de Aldaia explica a LAS PROVINCIAS que «siempre he dicho que vamos a tener una tregua. Vamos a esperar a que se concreten las alegaciones para ver si son propositivas y no de bloqueo».

Luján quiere dejar claro que «vamos a esperar los términos en los que se concretan las alegaciones. Entendemos que puedan estar inquietos, pero recuerdo que la CHJ y el Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) dijeron que son viables estas obras y que no tienen que tener preocupación, pero si quieren por más tranquilidad que lo que manifestaron en dos reuniones se ponga por escrito, que se haga».

Luján también aclara que estas obras de conexión de la Saleta con el nuevo cauce del Turia «es una primera solución, pero no la única obra pendiente, hay que hacer también balsas de laminación. Hay siete u ocho proyectos más en los que el ministerio está trabajando, pero si se ponen a bloquear proyectos, tendremos un problema importante porque se puede reproducir la situación». Y Luján opina que es «importante esta solución para empezar a caminar y canalizar actuaciones.