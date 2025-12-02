Este es el cartel de Ramón Pla que invita a comprar en las tiendas de proximidad de Valencia Los comerciantes y el concejal Santiago Ballester confirman que el primer fin de semana de ventas ha sido un éxito y animan al área metropolitana afectada por la dana a volver para adquierir los regalos de Reyes | El 19 de diciembre, a las 18.30 horas, habrá un concierto benéfico a favor de Aspanion en el Mercado de Colón

Presentación del cartel de Ramón Pla que invita a comprar en los comercios de proxiimidad de Valencia.

Lola Soriano Pons Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 12:08 Comenta Compartir

Un cartel muy valenciano, con una valencianita entregando la carta a unos Reyes Magos que portan capas de ricos espolines de fallera mayor. Ese es el ambiente creado por el diseñador Ramón Pla, un primer espada en el mundo de las Fallas, para animar a los vecinos de Valencia y del área metropolitana a comprar en las tiendas de proximidad de Valencia.

La niña entrega una carta al Rey Melchor, que lleva en la mano un roscón de Reyes y una caja con zapatillas de esparto, como un guiño a los maestros cionfiteros, panaderos y a los artesanos del calzado.

En el mismo cartel Baltasar lleva un saco lleno de instrumentos, como un guiño a Valencia Music City, y Gaspar lleva un saco lleno de naranjas.

La entrega de la carta de esta niña se produce, tal como refleja el cartel, en la plaza del Ayuntamiento y no un día culaquiera: en un sábado, a las 18.30 horas, momento en el que se dispara un pequeño piromusical, como ocurre en Valencia durante todas las Navidades.

Este cartel se va a poder ver estos días ya en las marquesinas de los autobuses, en los mupis de publicidad y, además, como ha indicado el concejal de Comercio, Santiago Ballester, «en cada mercado municipal habrá un buzón real para que los niños puedan hacer las compras con sus familiares y se acerquen a los mercados a depositar sus deseos y los regalos que quieren para Reyes».

En los comercios de proximidad se podrá ver en los escaparates el sello de calidad otorgado por los Reyes Magos, donde se podrá ver la ilustración realizada por Ramón Pla.

Cartel y sello de la campaña comercial de Navidad realizado por Ramón Pla. LP

En este acto de presentación del cartel que anuncia la llegada de los Reyes Magos se pretende dinamizar la compra en los comercios de proximidad de la ciudad. Y el presidente de la asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Borja Ávila, ya ha hecho un primer balance del primer fin de semana de compras, donde hubo un auténtico reventón.

«La verdad es que no sólo fue bien el fin de semana, se notó una gran afluencia de compradores durante toda la semana y esperamos que Valencia sea el lugar donde los valencianos de la ciudad, del área metropolitana y parte de la provincia vengan a encargar sus regalos de Reyes Magos», ha indicado Ávila.

Tal como ha añadido Ávila, «ha sido un acierto adelantar el encendido de luces de Valencia y el ambiente navideño, porque se ha traducido en más ventas en el comercio», algo que ha agradecido escuchar el concejal de Comercio, Santiago Ballester.

Además, Borja Ávila ha explicado que espera «que Valencia vuelva a un nivel de ventas en Navidades similar como al del año 2023. Ese es el objetivo. El año pasado fue un mal año», en referencia a que la trágica dana afectó a muchas poblaciones, incluida Valencia, y se produjo un descenso importante en las ventas «pero ahora queremos ver si remontamos el tema y logramos llegar al nivel de ventas de 2023, que fue muy bueno».

En este acto también se ha explicado que los Comerciantes del Centro Histórico, junto con el Ayuntamiento de Valencia y Aumsa, han preparado para el día 19 de diciembre, a las 18.30 horas, un concierto benéfico a favor de Aspanion.

«Seproyectará el ballet de Cascanueces del Royal Ballet. Habrá capacidad para 100 personas con un donativo de 6 euros y también habrá fila cero», ha indicado Borja Ávila.

En la presentación de la campaña han estado miembros de la asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia, Confecomerc, Confemercats, Zaidía, Unión Gremial, el Gremio de Panaderos y Confiteros, Grecotex y la CEV.