Primer reventón de compras por el Black Friday en Valencia

Atascos de coches, calles a reventar de gente yendo y viniendo en busca de la mejor oferta de la moda de Black Friday, niños y ... no tan niños mirando escaparates para poder hacer la carta a los Reyes Magos. Valencia ha iniciado un fin de semana donde las compras y el ocio navideño van a ser los protagonistas.

Al mediodía la zona de la calle Colón ya estaba llena hasta la bandera y con muchos peatones cargados de bolsas, sobre todo de ropa y los primeros juguetes, pero esta tarde la asistencia de compradores al centro se ha multiplicado y era complicado caminar por el circuito más comercial

Los sonidos del claxon, los frenazos repentinos y las caras de aburrimiento de los conductores que estaban esperando su oportunidad para salir de los atascos, se han sumado a las prisas que muchos peatones tenían por consultar los precios y buscar la mejor oferta del Black Friday.

Sin lugar a dudas, la calle Colón, el paseo de Ruzafa, Xàtiva y Don Juan de Austria se han convertido desde primera hora de la tarde en el epicentro de la compra. La presencia de gente en Colón era de tal volumen que, en los pasos de cebra, cuando cruzaban los peatones, era difícil ver las líneas blancas. Los conductores se han tenido que armar de paciencia para poder cruzar las calles con semáforos en ámbar y durante todo el recorrido era difícil no encontrar algún viandante con bolsas colgadas del brazo.

En un primer recorrido las tiendas que más han triunfado, porque había colas importantes, han sido las de cosmética y las de ropa. También había una presencia destacada de consumidores en las tiendas de móviles y aparatos electrónicos y, de hecho, se ha generado importante cola en un conocido establecimiento de la calle Colón. Hoy los dependientes lo han tenido difícil para poder controlar si los asistentes se metían algo en el bolsillo.

Entre los que se han desplazado a Valencia para ir de compras se encontraban, por ejemplo, Fina Torrent y Miguel Ángel Guardiola. «Vivimos en Manises, pero hoy no nos hemos atrevido a venir en coche. Hemos cogido el metro, hemos comido en Valencia tranquilamente y, de paso, hemos hecho compras». Los dos aseguran que se van cargados de abrigos para casa, pero antes pasarán a ver las luces de Navidad de la plaza del Ayuntamiento.

Otra pareja que también ha ido de compras es la formada por Yolanda y José Miguel, que iban con las manos cargadas de bolsas. Ella ha adquirido una falda, una blusa y una camiseta y él ha apostado por unas zapatillas de deporte. En este caso, también han comido por la ciudad y luego han hecho un recorrido por las calles del centro para ver el ambiente navideño.

Otro grupo de jóvenes también ha tirado de tarjeta. Han aprovechado los descuentos del Black Friday para llevarse a casa un cargador de móvil con un 20 % de descuento y auriculares. Beatriz Díaz y su hija estaban dando un paseo por la ciudad para comprar decoración navideña porque la semana que viene quieren empezar a vestir de Navidad su casa y, de paso, se han acercado a la plaza del Ayuntamiento para ver el encendido. «La semana pasada había tanta gente que no pudimos ver las luces del árbol y nos tuvimos que quedar en la calle de las Barcas, a ver si hoy tenemos más suerte», han indicado.

También lo han tenido hoy muy difícil para trabajar los camareros que tenían que atender a los clientes en las terrazas en calles como Don Juan de Austria, ya que cruzar entre los peatones era todo un reto. Con el estrés generado por el ir y venir de viandantes y por las colas de tráfico en el centro, escuchar a los músicos callejeros que estaban mostrando su arte ha sido todo un placer para recordar que ya casi estamos en Navidad.

Ya fuera de la ciudad, en puntos como el centro comercial Bonaire la presencia también ha sido masiva desde media mañana. Al parecer, como la mayoría de los consumidores ya han cobrado, la alegría del bolsillo se ha notado en las tiendas.

De hecho, en Valencia, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha mostrado su satisfacción por ver el centro lleno de gente. Han explicado que han pasado un mes duro, con menos ventas, pero que hoy ya se ha empezado animar la cosa y esperan que el fin de semana sea todo un éxito.