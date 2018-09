El Cabanyal, sin luz al final del túnel

Los apartamentos rompen al alza el mercado

Una de las novedades de los últimos años en Valencia ha sido la eclosión de los apartamentos turísticos. El Cabanyal no ha sido ajeno a este fenómeno, que ha contribuido a elevar los precios y ha alterado de esta manera el frágil mercado inmobiliario de la zona. «Están pidiendo 980 euros por una quincena en un piso de 57 metros cuadrados», dicen como ejemplo de esto. «Lo único que vemos son las aceras nuevas, pero el problema de verdad no lo resuelven. ¿Esperan a que se vayan con sus gallos voluntariamente a otro sitio», se lamenta la misma persona sobre la falta de desalojos y de regeneración de las viviendas más degradadas. Y para alterar el mercado inmobiliario, sólo faltaba la llegada de inversores extranjeros. «Compran casas para rehabilitar y las dejan para alquilar o como inversión para sus hijos. Vamos, que no vienen a vivir».