Restos de botellón en la calle Pelayo, este lunes sobre las nueve de la mañana. M. C.

El botellón y el tráfico de las compras navideñas encienden a los vecinos de La Roqueta

Los residentes de este barrio de Valencia critican la imposibilidad de estacionar incluso en la zona naranja, en la que tienen exclusividad por la tarde

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:02

El tráfico derivado de la campaña navideña ha acabado con la escasa paciencia que conservaban los vecinos del barrio de la Roqueta, pegado a Ciutat ... Vella y delimitado por la estación del Norte, la Gran Vía Ramón y Cajal y la calle Xàtiva. Y es que el fin de semana ha resultado especialmente complicado, pues la altísima afluencia que ha registrado el centro de la capital como consecuencia de las compras se ha dejado notar en una zona ya saturada en lo que a tráfico rodado se refiere. El resultado: atascos continuos, estacionamientos indebidos, ruido constante y la sensación de los residentes de que pese a estar también en el centro son vecinos de segunda. Además, la situación se suma a otro problema ya endémico: el botellón derivado de la concentración de locales de ocio y discotecas en las inmediaciones.

