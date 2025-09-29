La Roqueta quiere dormir

Con seguridad todos hemos pasado en Fallas por la calle Convento Jerusalén para admirar las espléndidas fallas que hace la comisión de Especial radicada en ... la zona. Pero el resto del año, los vecinos de la Roqueta siguen sufriendo del ruido a altas horas de la madrugada. El botellón ha regresado con fuerza como una asignatura más del curso universitario y los residentes ya no saben qué hacer.

Lo contamos ayer en este periódico una vez más para intentar crear conciencia de que en ese barrio hay un problema grave por la combinación nefasta de concentración de discotecas y botellón consentido en los alrededores. Sí, digo consentido porque con un refuerzo policial de tres meses, multando, colocando vallas y revisando todos los permisos de los locales de ocio de la zona, se ponía coto al problema.

Eso piensan los vecinos y coincido con ellos. Es algo tan sencillo y a la vez tan complicado como el derecho al descanso, a dormir. Un eslógan que se hizo famoso en los años 90 en la plaza de Xúquer, cuando el añorado Miguel Cuenca lideró una queja que se volvió viral antes de que se inventara el término. Estuvieron a punto, me consta, de bajar una noche en pijama para «montar» la foto de que no podían dormir en sus casas pero aquellos eran otros tiempos y no se pensaba en las visualizaciones.

¿Tendrán que recurrir a eso los vecinos de la Roqueta? ¿Una manifestación de vecinos en pijama recorriendo las calles? Confío en que no deban llegar a ese extremo aunque la desesperación y el insomnio por el ruido del botellón lleva a tomar ese tipo de decisiones.

La Roqueta podría ser un lugar privilegiado para vivir. Está a dos minutos de la plaza del Ayuntamiento, tiene edificios antiguos de calidad y, a pesar de la ausencia de zonas verdes, para aquellos que disfrutan viviendo en el centro de Valencia es una buena alternativa.

Por el contrario, no ocurre nada de eso. Están reformando la estación del Norte, sí, pero de la estación Central no se sabe nada, con lo que la última fase de la operación Parque Central, la desaparición del túnel de Germanías, sigue en el limbo.

Y así todo. Nos hemos pasado los últimos años escribiendo de bobadas como si el barrio debe tener un portalón de diseño chino o no, mientras dejábamos de lado cuestiones esenciales como el aparcamiento, el apoyo al pequeño comercio para que no sea todo ir a la Roqueta para comer ramen (buenísimos por otro lado) o para el asunto que nos ocupa, el derecho al descanso de los vecinos.

Es seguramente uno de los problemas más peliagudos que tiene cualquier Ayuntamiento. En Valencia lo sabemos muy bien porque distintos gobiernos municipales, de distinto color político, épocas y maneras de trabajar, se han enfrentado a ello. La zona acústicamente saturada (ZAS) es el último extremo y en el Cap i Casal se han aprobado a golpe de sentencia a petición de las asociaciones de vecinos.

¿Es la solución para la Roqueta? Si yo viviera allí, soportando el botellón cada fin de semana y sin poder dormir, buscaría en la guía telefónica el teléfono de un abogado especializado en contaminación acústica. O mejor, hablaría con las asociaciones vecinales de la plaza Honduras y Ciudad Jardín, las últimas que han tenido que lidiar con este problema.

Hoy estamos todos centrados en la alerta roja por lluvias y la angustia en los municipios dana, donde el maltrecho alcantarillado y los barrancos a medio reconstruir aguardan las tormentas. Pero en la Roqueta el próximo fin de semana volverán a encontrar los cubatas vacíos tirados en el suelo cuando bajen de sus casas.