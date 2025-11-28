Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pradas rechaza «por el momento» declarar de nuevo ante la jueza de la dana
Una parada de autobús en el centro de la ciudad. JESÚS SIGNES

El Ayuntamiento invierte 18 millones en modernizar la EMT

El Plan Director de la empresa municipal pretende mejorar la velocidad comercial y comprar cientos de nuevos autobuses

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

El Ayuntamiento ha ordenado la puesta a disposición de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) un total de 18 millones de euros, en el marco ... del Plan Director de Inversiones de la empresa. Para ello, la Junta de Gobierno ha aprobado este viernes la disposición del crédito del Plan de Inversiones 2024-2028 de la EMT por la citada cantidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera
  2. 2 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  3. 3 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  4. 4 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  5. 5

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  6. 6 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones
  9. 9 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  10. 10 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento invierte 18 millones en modernizar la EMT

El Ayuntamiento invierte 18 millones en modernizar la EMT