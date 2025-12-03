Un accidente en la rotonda de los Anzuelos colapsa la entrada a la Pista de Silla

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

DGT

Otro alcance e la A-7 complica el tráfico a la altura de Paterna

María Gardó

María Gardó

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:14

Comenta

Valencia ha amanecido una mañana más con largas colas en las entradas y salidas. La Pista de Silla vuelve a sufrir retenciones. En esta ocasión, un alcance entre dos vehículos a la entrada de esta vía (en la rontonda de los Anzuelos) colapsa la salida de la ciudad desde este punto. El carril izquierdo permanece cortado. También en sentido hacia la ciudad se producen largas colas.

A su vez, un alcance complica el tráfico en la A-7, a su paso por Paterna, en sentido Alicante. Ha provocado el cierre del carril izquierdo y genera dos kilómetros de retenciones.

Otra de las vías más afectadas es la V-30, que sufre más de 15 kilómetros de colas desde primera hora en los siguientes puntos:

- Un kilómetro en Pobles del Sud sentido al Puerto.

- Seis kilómetros hacia la A-7 en Mislata.

- Ocho más en Quart de Poblet también hacia la A-7.

- Siete más en Quart de Poblet en sentido al Puerto.

