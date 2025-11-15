Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varios de los inventos del año. Time

Los mejores inventos de 2025 que están cambiando el mundo

La revista Time elige las novedades del año, desde robots que doblan ropa a salmón de laboratorio e innumerables avances en medicina, consumo y artilugios que hacen la vida más fácil gracias a la IA

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

La revista TIME acaba de publicar su lista anual de los mejores inventos de un año que ha supuesto un punto de inflexión tecnológico sin precedentes. Desde inteligencia artificial accesible hasta soluciones sostenibles que combaten el cambio climático, son 300 artilugios que están redefiniendo nuestro futuro y cambiando el mundo tal y como lo conocemos.

Con una inteligencia artificial mucho más accesible, la medicina se ha vuelto mucho más precisa y menos invasiva, los robots comienzan a formar parte de nuestra vida cotidiana en ámbitos, en muchos casos domésticos, que hace apenas unos añós jamás hubiéramos imaginado y la sostenibilidad pasa de ideal a realidad práctica.

Hay 300 inventos revolucionarios, así como 100 menciones especiales, entre los que se incluyen un detector de IA para profesores, un sistema de rociadores domésticos para incendios forestales, y un robot humanoide que carga el lavavajillas, que están cambiando nuestra forma de vivir, trabajar, jugar y pensar sobre lo que es posible.

Los inventos están divididos por categorías, aunque alguno podría estar en más de una.

Metodología: cómo se eligen

La selección ha sido realizada por los editores y corresponsales de TIME en todo el mundo, así como evaluaciones de expertos en diversas industrias, que han evaluado productos y servicios según criterios de originalidad, eficacia, ambición e impacto. La primera edición de los premios fue en el año 200, incluyó 35 inventos e incluyó algunos que en su momento fueron futuristas: la Ricoh RDC-i700 (una cámara digital que podía subir fotos a internet), la primera ecografía 3D para mujeres embarazadas y una bicicleta con dos flotadores que permitía a los ciclistas más intrépidos navegar por un lago

La revolución de la IA se ha democratizado, pero lo más sorprendente es cómo la IA se ha integrado en lo cotidiano: desde los Apple AirPods Pro 3 que traducen idiomas en tiempo real directamente en tus oídos, hasta Edthena AI Coach, un asistente virtual diseñado para ayudar a los profesores a mejorar sus métodos de enseñanza.

Además, hay avances en medicina que permitirán salvar vidas, como un análisis de sangre que detecta lesiones cerebrales traumáticas en minutos, no en horas, la neurotecnología que permite interfaces cerebro-computadora sin cirugía craneal invasiva o un marcapasos milimétrico que representa un salto cuántico en el tratamiento cardíaco pediátrico, siendo tan pequeño que puede ayudar a corazones de bebés prematuros.

La robótica ocupa un lugar destacado en esta lista, donde también se encuentran inventos extravagantes que desafían lo convencional, como las gafas con audífonos integrados discretamente en la montura o la tecnología que podría dar voz a personas con discapacidades severas del habla.

Entre los 300 inventos seleccionados por TIME para 2025, no aparece ninguno específicamente español, aunque esto no significa ausencia de innovación en España, sino que esta edición particular se centró en otros mercados.

Los 300 mejores inventos de 2025, por categorías

Robótica

Figure 03 - Robot doméstico

Impresora UV EufyMake E1 - Imprime texturas en casa

HoverAir X1 ProMax - Tu videógrafo personal

Unitree R1 - Humanoide ultra ágil

Accesibilidad

American Printing House Monarch - Braille y gráficos en tableta

Anillo de Loto - Anillo inteligente para el hogar

Palanca de agarre inclinable - Bálsamo labial adaptable

Aeroespacial

AST SpaceMobile BlueBird - Internet desde el espacio

Firefly Blue Ghost (Luciérnaga Fantasma Azul) - Avances lunares

FireSat - Detección temprana de incendios

Observatorio Vera C. Rubin - Observación astronómica avanzada

Agricultura

Suplemento de espárragos de FutureFeed - Reduce metano bovino

Red Global de Mejoramiento de Café Innovea - Café resistente al clima

Desbrozadora eléctrica RootWave - Reduce químicos agrícolas

Scout Gen 5 - Administrador de viñedos

Cóncavos Thunderstruck Razors Edge - Cosecha más eficiente

Vanilla Vida - Cultivo de vainilla resistente al clima

Salmón de laboratorio. Time

Aplicaciones y sotware

Adobe Podcast Mejora del habla - Herramientas para influencers

Administrador de notificaciones aguafiestas - Enfoque para Android

Exygy CiviForm - Simplifica acceso a servicios públicos

Pindrop Pulse para reuniones - Detección de deepfakes

Programa de incentivo Zown - Compra de vivienda asequible

Inteligencia artificial

Ambiq SPOT - Chips ultraeficientes

Claude Sonnet 4 de Anthropic - Modelo IA rápido

DataSnipper DocuMine - Auditoría financiera por IA

DeepSeek R1 - Competidor de bajo coste

Nvidia DGX Spark - Supercomputadora de escritorio

Automatización de agentes de UiPath - Conecta agentes IA

Entorno de desarrollo Warp - Vibe-coding profesional

Atlas de sistemas eólicos - Predicción meteorológica mejorada

Belleza

L'Oréal AirLight Pro - Secador infrarrojo

Kit BoldHue - Impresora de bases de maquillaje

Tratamiento Epres ePhD - Rejuvenecedor de queratina

Escultor corporal de microcorriente - Cuidado de piel corporal

Grupo L'Oréal Melasyl - Tratamiento hiperpigmentación

Pelage Pharmaceuticals PP405 - Terapia contra calvicie

Philips Norelco i9000 - Afeitado apurado

Crioluminiscencia de tiburón - Mascarilla LED refrigerante

Therabody TheraFace - Varita desinflamante

Tria Beauty Air 10 - Depilación láser con frío

Conectividad y comunicación

Cailabs Tilba-L10 - Comunicaciones láser espaciales

Brújula de la multitud - Buscador de amigos

Fibra de núcleo hueco de Microsoft - Transmisión de datos rápida

Netgear Nighthawk M3 - Punto de acceso móvil 5G

Electrónica de consumo

Cámara 70mai 4K Omni - Detección inteligente de incidentes

Antigravedad A1 - Cámara dron inmersiva 360°

Apple AirPods Pro 3 - Traducción de idiomas en directo y en tiempo real

Belkin Stage PowerGrip - Punto y carga

Belkin Switch 2 - Estuche de carga para juegos

Biwin Mini SSD - Almacenamiento compacto

Camp Snap - Cámara digital sin pantalla

Fujifilm Instax Wide Evo - Lo analógico y digital

Hisong AirStudio S1 - Creación musical inalámbrica

Huawei Pura 80 Ultra - Cámara de teléfono avanzada

Littpopo MicroCam X1 - Cámara microscopio de bolsillo

Nothing Headphone (1) - Claridad en sonido y diseño

Pentax 17 - Fotos en película para smartphones

Samsung Micro RGB - Televisor ultrarrealista

Shokz OpenRun Pro 2 - Auriculares de conducción ósea

Tecno Megabook S14 - Portátil ultraligero

The Light Phone III - Teléfono 5G sin distracciones

Unihertz Jelly Star - Teléfono inteligente muy pequeño

Tratamiento para picaduras sin químicos Time

Criptomonedas y Blockchain

Jurar - Autenticación de vídeo a prueba de manipulaciones

Diseño

Miniproyector Aurzen Zip - Entretenimiento portátil

Erizo Go - Secadora potente de viaje

Chispa acústica de impacto - Lámpara fonoabsorbente

Máquina infinita Olto - Movilidad urbana rápida

Soporte Moft Snap-on - Cartera Origami MagSafe

NordicTrack Ultra 1 - Cinta de correr premium

Quip Ultra - Cepillo de dientes eléctrico inteligente

Samsung The Frame Pro - TV inalámbrico integrado

Speedo Sunny G Mariner - Gafas de natación con estilo

Squarespace Blueprint AI - Creador de sitios web con IA

Instrumentos telepáticos Orquídea - Sintetizador compacto

Waiting Ideas PP-1 - Tocadiscos de vinilo elegante

Ingeniería Yukai Nekojita FuFu - Gatito enfría sopa

Educación

Edthena, entrenadora de IA - Asistente para detectar usos de IA

Roli Piano System - Aprende a jugar

Squirrel AI - Planes de lecciones personalizados

Superfluent - App de idiomas conversacional

Claridad de Turnitin - Seguridad de IA en aula

Entretenimiento y juegos

Epson Lifestudio Flex Plus - Transmisión potente portátil

Falcon's Fly (El vuelo del halcón) - Montaña rusa más grande del mundo

Nintendo Switch 2 - Consola de juegos blockbuster

Samsung Premiere 5 - Proyector con pantalla táctil

Soundcore Rave 3S - Karaoke a la carta

ROG Xbox Ally X - PC para juegos portátil

Experimental

AirCo AirMade SAF - Vuelos sin combustibles fósiles

Chat de salud de AtroposRWD - Consultas clínicas de guardia

Marcapasos milimétrico Northwestern - Dispositivo para bebés

Bobinas de resonancia magnética inalámbricas Boston - Imágenes portátiles

Enzimas de carbohidratos - Reciclaje de textiles

Cognición Axon-R - Voz para sin voz

Planta desalinizadora Flocean - Agua potable eficiente

Avances en chips cuánticos - Salto cuántico

Lenovo Yoga Solar PC - Portátil solar

Pollo cultivado Universidad de Tokio - Pepita de innovación

Dron NTT Lightning - Protección contra tormentas

Quoll de brillantez cuántica - Microprocesador cuántico de diamante

SIM de XRlabs - Cirugía de práctica

PlusAI y Hyundai Xcient - Camiones autónomos

Análisis de sangre para lesiones cerebrales Time / Abbott

Moda

Ciudadanos de la Humanidad y Pili Eco-Indigo - Mezclilla ecológica

Fibra de licra Qira - Spandex sostenible

Phia - Amiga con estilo

Stella McCartney S-Wave - Zapatilla vegetal compostable

Panel de tendencias de Tagwalk - Predicción de moda

Sujetador ThirdLove TempSync - Termorregulador

Innovaciones sin límites - Alternativa de cuero auténtica

Comida y bebida

Sistema Aerflo - Agua con gas sin residuos

Aeropress Premium - Café sencillo y con estilo

Better Meat Co. Rhiza - Proteína alternativa

Bubs - Gomitas veganas espumosas

Golpe ligero - Subidón sin alcohol

Kara Pod - Café del aire

Ninja Swirl de Creami - Todo tipo de helado

Posha - Chef robótico para el hogar

Saborea la mantequilla - Grasas cultivadas en laboratorio

Shinkei Poseidón - Pesca comercial humana

Plátano tropical no oscurecible - Plátanos duraderos

Salmón Saku de tipo salvaje - Mariscos de laboratorio

Energía verde

Servidor de energía Bloom - Suministro confiable

Bluetti Apex 300 - Encendido

Conjunto Eco Wave - Energía oceánica

Almacenamiento EcoFlow Ocean Pro - Respaldo doméstico

Pionero Verde de Fortescue - Solución marítima sostenible

Neurona de poder de Heimdall - Eficiencia de la red

Jetson Air - Bomba de calor menos costosa

Batería de arena energética - Granos de energía

Sistema Wärtsilä - Batería gigante de red

Tecnología verde

Coral Vita CerebroCoral - Arrecifes de cría

Sistema de Defensa de Primera Línea 2 - Protección contra incendios

Cubo de agua Genesis Systems - Calmar la sed

Monitor Kayrros - Prevención de incendios forestales

Kraken Residential Flex - Reduce facturas eléctricas

Refrigeración líquida Nexalus - Centros de datos en centrales

Voltpost - Ampliación de carga de vehículos eléctricos

Salud y bienestar

Almohadillas Egal en rollo - Compresas accesibles

Filtro de baño para bebés - Filtro menos derrochador

Tapones Gob - Protección auditiva sin plástico

Heat it - Tratamiento para picaduras sin químicos

Su cerebro - Avance en información del embarazo

IA de enero - Monitor virtual de glucosa

Keep cold - Gestor de medicamentos

Baño de hielo Kohler - Baño de agua fría lujoso

Gafas Nuance Audio - Ayuda auditiva en gafas

Osteoboost - Reduce pérdida ósea con cinturón

Resultados para mí - Desmitifica la atención oncológica

Laboratorio Ciencias 3 Memoria Aire - Aromas para cognición

Número de sueño ClimateCool - Para durmientes acalorados

Sonido de salud sonora - Alivio sinusitis sin medicamentos

Varita verde azulada - Prueba casera cáncer cervical

Whoop MG - Datos de salud profesional

Tratamiento Wisp - Cura para vaginosis bacteriana

Familiar

Álamo Aura - Marco digital para smartphones

Refrigerador Beko Solar - Mantiene alimentos en apagones

Culligan ZeroWater - Filtración verificable

Dreame X50 Ultra - Robot aspirador sube escalones

Ventilador Dreo TurboPoly - Fan que te sigue

Aspiradora Dyson - Placer para limpiadores

iGarden Swim Jet - Fabricante corriente piscinas

LeafyPod - Niñera de plantas

Torre LG PuriCare AeroCat - Árbol para gatos reduce alérgenos

Maytronics Dolphin - Limpiador de piscinas inalámbrico

Midea PortaSplit - Aire acondicionado portátil

Thermasol Solaris - Sauna aislada de la red

Tineco Carpet One Cruiser - Limpieza profunda simplificada

Fuente Vasa Waterwheel - Agua limpia para mascotas

Tecnología inmersiva

Google DeepMind Genie 3 - Creación de mundos virtuales

XReal Uno - Gafas de realidad aumentada elegantes

Logística

AutoStore - Almacenes más inteligentes

Conductor Gatik - Camiones de reparto autónomos

Pando AI Pi - Operaciones automatizadas de cadena de suministro

Fabricación y materiales

Fabricación y Materiales

BambuLab H2D - Impresora 3D de escritorio

Electrólisis Boston Metal - Acero respetuoso con clima

Material FibreCoat - Hacer aviones indetectables

Batería Honor - Potencia delgada y duradera

Sway TPSea Flex - Bolsas compostables

Xerion DirectPlate - Avance del cobalto

Medicina y atención médica

Abbott i-STAT TBI - Análisis de sangre para lesiones cerebrales

Resumen para enfermeras - Recorta papeleo

Sensor Akara - Quirófanos más eficientes

Nanocuchillo AngioDynamics - Tratamiento cáncer de próstata

Ars Pharma Neffy - Epinefrina sin agujas

Tejido bioimpreso Brinter - Impresión de tejidos

Lanzadera celular Cellares - Acelera terapias celulares

Electroencefalograma Ceribell - Pruebas cerebrales rápidas

Clonación Colossal Biosciences - Simplificando clonación

Método STAR Universidad de Columbia - Ayuda fertilidad con IA

Cresilon Traumagel - Detiene sangrado en segundos

Earflo - Ayuda a niños a despejar oídos

Eisai y Biogen Leqembi Iqlik - Tratamiento Alzheimer en casa

Cada cura MATRIX - Tratar lo intratable

Galaad Yeztugo - Prevención del VIH

Dieta elemental Mbiota - Alimentos médicos sabrosos

Medtronic BrainSense aDBS - Controla temblores Parkinson

Mirvie Encompass - Predicción de preeclampsia

Compañía Njembuma OBM-Drape - Salva vidas en parto

OnMed CareStation - Médico en una caja

Evidencia abierta - Difunde investigación médica

Paradigma propio - Mapas en tiempo real para cirujanos

RapidAI Lumina 3D - Detecta ataques cerebrales temprano

Módulo Sanofi - Producción rápida de vacunas

Sebela Miudella - DIU revolucionario sin hormonas

Sistema de punto de ajuste - Implante para enfermedad autoinmune

Stentrode síncrono - Neurotecnología innovadora

Revista Vertex - Avance en analgésicos

Copiloto Yseop - Asistente IA para escritores científicos

Al aire libre

Anker Solix EverFrost 2 - Nevera portátil solar

Arc Sport - Lancha eléctrica para deportes

Candado BenjiLock - Candado biométrico resistente

Kizik Juno - Bota de nieve manos libres

Tecnología Royal Robbins - Tejido antimosquitos

Tapete Snow Secure - Salvavidas para esquí

The North Face DotKnit - Tejido de punto para mantenerse seco

Guante antigarrapatas - Eliminación fácil de garrapatas

Crianza de los hijos

Baby Gear Group Libraries - Alquiler de artículos para bebés

Filtro para bañera con dosel - Perfeccionador de baño 3 en 1

Calendario Cozyla+ 2 - Planificador familiar

Elvie Rise - Hamaca y moisés 2 en 1

Evenflo Revolve180 - Asiento de coche que calma

Extractor Frida 2 en 1 - Bomba de agua optimizada

Seguro FIV Futura Familia - Tranquilidad en embarazo

Pájaro lunar, amigo lunar - Entrenador de respiración para niños

Fórmula Nara Organics - Fórmula pionera

Bicicletas Prevelo - Bicicletas de montaña para niños

Privacidad y seguridad

Cabo Oscuro - Teléfono centrado en privacidad

Detección deepfakes Honor - Mayor confianza integrada

Kid - Verificación de edad en línea

Ópalo de hierro Q-Ctrl - Navegación cuántica

Sello de confianza cibernética EE. UU. - Etiqueta para dispositivos conectados

Productividad

Cursor de Anysphere - Herramienta de codificación

Trabajo soñado Greenhouse - Perfecciona búsqueda de empleo

Logitech Spot - Monitor sencillo para conferencias

ReMarkable Paper Pro - Tableta sin distracciones

Mano cuadrada - Punto de venta ultraportátil

You.com ARI - Documentos técnicos bajo demanda

Reciclaje

AMP One - IA clasifica tu reciclaje

Analizador Greyparrot - Reconoce marcas en reciclaje

Reactor Faraday VVater - Eliminación de contaminación del agua

Impacto social

MDCF-2 - Suplemento contra malnutrición

Chariot DAFpay - Donaciones más fáciles

Flashfood 3.0 - Reduce costos de comestibles

JustiGuide Relo - Asistencia migratoria con IA

Vacunas hexavalentes - Una inyección, seis enfermedades

Hechizo solar - Biblioteca digital mundial

La lavadora Divya - Reduce carga mundial de lavandería

El Café de la Basura - Incentivos para reciclaje

Trono - Baño como servicio

Suplementos UNIMMAP - Salud prenatal para todas

Maravillosa Copenhague CopenPay - Premia buenas acciones

Cama climatizada. Time

Deportes y fitness

Robot de tenis Acemate - Listos para el partido

Narvales Apex Cool Labs - Enfriamiento literal

Más allá del poder Voltra 1 - Entrenamiento portátil

Cannondale Synapse Carbon 2 SmartSense - Innovación ciclista

Flitedeck - Cabina inteligente para ciclistas

Hyperice y Nike Hyperboot - Recuperación en movimiento

Bateador Louisville Slugger Pro Prime TPD1 - Reingeniería de carreras

Oakley HyperGrip - Gafas de sol deportivas antideslizantes

Puma Fast-R Nitro Elite 3 - Zapatilla de carreras más rápida

Masajeador orbital Rally - Pistola de masaje oscilante

Tampón espiral Secuela - Rediseño del cuidado menstrual

ADN de factor de transcripción Spalding - Gotas basadas en datos

Wahoo Kickr Run - Mejor cinta de correr

Sostenibilidad

Hogares impresos de Azure - Carcasa de plástico reciclado

Central eléctrica virtual Budderfly - Pequeñas empresas influyen en red

Lanzadera Candela P-12 - Ferry eléctrico para viajeros

Robots de reciclaje de glaciares - Clasificadores con IA

Techo solar Jackery - Diseño vivo

Malecones vivos de Kind Designs - Combate inundaciones con hábitats

LiquiDonate - Transforma residuos de marca en caridad

Capullo de vida en bucle - Ataúd totalmente natural

Calentador de mano Moen - Ducha sostenible que ahorra agua

Samsara Eco EosEco - Ropa deportiva reciclada

Reducción automatizada de emisiones WattTime - Automatiza uso de energía limpia

Juguetes y juegos

BambuLab CyberBrick - Juguetes imprimibles en 3D

La B pequeña más grande es de Pelota - El juguete de todos

Tienda de comida ChompSaw - Herramienta eléctrica segura para niños

Clixo - Juego abierto

LiberLive C1 - Guitarra inteligente sin cuerdas

Barbie Mattel Tú Creas - Personaliza una muñeca icónica

Pixicade - Da vida a los dibujos

Transporte

BMW iX3 - SUV eléctrico de última generación

BYD Gaviota - Vehículo eléctrico asequible

Primer Halo Estudiantil - Autobuses escolares más inteligentes

LimeGlider - Recorre la ciudad con comodidad

Bicicleta de carga eléctrica Mubea U-Mobility - Caballo de batalla de última milla

Sistema automatizado QTPIE (ARTS) - Robot supervisor de pruebas de conducción

SaverOne - Bloquea distracciones del conductor

Verge TS Pro - Motocicleta eléctrica de largo alcance

Cinturón de seguridad multiadaptativo Volvo - Cinturón de seguridad inteligente

Conductor de Waymo - Coche autónomo más seguro

Viajes

Estación de carga ESR CryoBoost - Carga inalámbrica más fresca y rápida

Faye - Seguro de viaje ultra accesible

Autocaravana eléctrica Entegra Embark - Cambio de paradigma del RV

Máscara de dormir con sonido de manta - ¡A dormir!

Tecnología portátil

Monitor de sueño Garmin Index - Brazalete inteligente

Pantalla Meta Ray-Ban - Gran avance para gafas inteligentes

NeuroVigil iBrain - Monitor cerebral portátil con IA

Anillo Oura 4 - Siempre encendido

Auriculares Ozlo Sleepbuds - Sistema de sueño autoajustable

