Los mejores inventos de 2025 que están cambiando el mundo
La revista Time elige las novedades del año, desde robots que doblan ropa a salmón de laboratorio e innumerables avances en medicina, consumo y artilugios que hacen la vida más fácil gracias a la IA
Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:47
La revista TIME acaba de publicar su lista anual de los mejores inventos de un año que ha supuesto un punto de inflexión tecnológico sin precedentes. Desde inteligencia artificial accesible hasta soluciones sostenibles que combaten el cambio climático, son 300 artilugios que están redefiniendo nuestro futuro y cambiando el mundo tal y como lo conocemos.
Con una inteligencia artificial mucho más accesible, la medicina se ha vuelto mucho más precisa y menos invasiva, los robots comienzan a formar parte de nuestra vida cotidiana en ámbitos, en muchos casos domésticos, que hace apenas unos añós jamás hubiéramos imaginado y la sostenibilidad pasa de ideal a realidad práctica.
Hay 300 inventos revolucionarios, así como 100 menciones especiales, entre los que se incluyen un detector de IA para profesores, un sistema de rociadores domésticos para incendios forestales, y un robot humanoide que carga el lavavajillas, que están cambiando nuestra forma de vivir, trabajar, jugar y pensar sobre lo que es posible.
Los inventos están divididos por categorías, aunque alguno podría estar en más de una.
Metodología: cómo se eligen
La selección ha sido realizada por los editores y corresponsales de TIME en todo el mundo, así como evaluaciones de expertos en diversas industrias, que han evaluado productos y servicios según criterios de originalidad, eficacia, ambición e impacto. La primera edición de los premios fue en el año 200, incluyó 35 inventos e incluyó algunos que en su momento fueron futuristas: la Ricoh RDC-i700 (una cámara digital que podía subir fotos a internet), la primera ecografía 3D para mujeres embarazadas y una bicicleta con dos flotadores que permitía a los ciclistas más intrépidos navegar por un lago
La revolución de la IA se ha democratizado, pero lo más sorprendente es cómo la IA se ha integrado en lo cotidiano: desde los Apple AirPods Pro 3 que traducen idiomas en tiempo real directamente en tus oídos, hasta Edthena AI Coach, un asistente virtual diseñado para ayudar a los profesores a mejorar sus métodos de enseñanza.
Además, hay avances en medicina que permitirán salvar vidas, como un análisis de sangre que detecta lesiones cerebrales traumáticas en minutos, no en horas, la neurotecnología que permite interfaces cerebro-computadora sin cirugía craneal invasiva o un marcapasos milimétrico que representa un salto cuántico en el tratamiento cardíaco pediátrico, siendo tan pequeño que puede ayudar a corazones de bebés prematuros.
La robótica ocupa un lugar destacado en esta lista, donde también se encuentran inventos extravagantes que desafían lo convencional, como las gafas con audífonos integrados discretamente en la montura o la tecnología que podría dar voz a personas con discapacidades severas del habla.
Entre los 300 inventos seleccionados por TIME para 2025, no aparece ninguno específicamente español, aunque esto no significa ausencia de innovación en España, sino que esta edición particular se centró en otros mercados.
Los 300 mejores inventos de 2025, por categorías
Robótica
Figure 03 - Robot doméstico
Impresora UV EufyMake E1 - Imprime texturas en casa
HoverAir X1 ProMax - Tu videógrafo personal
Unitree R1 - Humanoide ultra ágil
Accesibilidad
American Printing House Monarch - Braille y gráficos en tableta
Anillo de Loto - Anillo inteligente para el hogar
Palanca de agarre inclinable - Bálsamo labial adaptable
Aeroespacial
AST SpaceMobile BlueBird - Internet desde el espacio
Firefly Blue Ghost (Luciérnaga Fantasma Azul) - Avances lunares
FireSat - Detección temprana de incendios
Observatorio Vera C. Rubin - Observación astronómica avanzada
Agricultura
Suplemento de espárragos de FutureFeed - Reduce metano bovino
Red Global de Mejoramiento de Café Innovea - Café resistente al clima
Desbrozadora eléctrica RootWave - Reduce químicos agrícolas
Scout Gen 5 - Administrador de viñedos
Cóncavos Thunderstruck Razors Edge - Cosecha más eficiente
Vanilla Vida - Cultivo de vainilla resistente al clima
Aplicaciones y sotware
Adobe Podcast Mejora del habla - Herramientas para influencers
Administrador de notificaciones aguafiestas - Enfoque para Android
Exygy CiviForm - Simplifica acceso a servicios públicos
Pindrop Pulse para reuniones - Detección de deepfakes
Programa de incentivo Zown - Compra de vivienda asequible
Inteligencia artificial
Ambiq SPOT - Chips ultraeficientes
Claude Sonnet 4 de Anthropic - Modelo IA rápido
DataSnipper DocuMine - Auditoría financiera por IA
DeepSeek R1 - Competidor de bajo coste
Nvidia DGX Spark - Supercomputadora de escritorio
Automatización de agentes de UiPath - Conecta agentes IA
Entorno de desarrollo Warp - Vibe-coding profesional
Atlas de sistemas eólicos - Predicción meteorológica mejorada
Belleza
L'Oréal AirLight Pro - Secador infrarrojo
Kit BoldHue - Impresora de bases de maquillaje
Tratamiento Epres ePhD - Rejuvenecedor de queratina
Escultor corporal de microcorriente - Cuidado de piel corporal
Grupo L'Oréal Melasyl - Tratamiento hiperpigmentación
Pelage Pharmaceuticals PP405 - Terapia contra calvicie
Philips Norelco i9000 - Afeitado apurado
Crioluminiscencia de tiburón - Mascarilla LED refrigerante
Therabody TheraFace - Varita desinflamante
Tria Beauty Air 10 - Depilación láser con frío
Conectividad y comunicación
Cailabs Tilba-L10 - Comunicaciones láser espaciales
Brújula de la multitud - Buscador de amigos
Fibra de núcleo hueco de Microsoft - Transmisión de datos rápida
Netgear Nighthawk M3 - Punto de acceso móvil 5G
Electrónica de consumo
Cámara 70mai 4K Omni - Detección inteligente de incidentes
Antigravedad A1 - Cámara dron inmersiva 360°
Apple AirPods Pro 3 - Traducción de idiomas en directo y en tiempo real
Belkin Stage PowerGrip - Punto y carga
Belkin Switch 2 - Estuche de carga para juegos
Biwin Mini SSD - Almacenamiento compacto
Camp Snap - Cámara digital sin pantalla
Fujifilm Instax Wide Evo - Lo analógico y digital
Hisong AirStudio S1 - Creación musical inalámbrica
Huawei Pura 80 Ultra - Cámara de teléfono avanzada
Littpopo MicroCam X1 - Cámara microscopio de bolsillo
Nothing Headphone (1) - Claridad en sonido y diseño
Pentax 17 - Fotos en película para smartphones
Samsung Micro RGB - Televisor ultrarrealista
Shokz OpenRun Pro 2 - Auriculares de conducción ósea
Tecno Megabook S14 - Portátil ultraligero
The Light Phone III - Teléfono 5G sin distracciones
Unihertz Jelly Star - Teléfono inteligente muy pequeño
Criptomonedas y Blockchain
Jurar - Autenticación de vídeo a prueba de manipulaciones
Diseño
Miniproyector Aurzen Zip - Entretenimiento portátil
Erizo Go - Secadora potente de viaje
Chispa acústica de impacto - Lámpara fonoabsorbente
Máquina infinita Olto - Movilidad urbana rápida
Soporte Moft Snap-on - Cartera Origami MagSafe
NordicTrack Ultra 1 - Cinta de correr premium
Quip Ultra - Cepillo de dientes eléctrico inteligente
Samsung The Frame Pro - TV inalámbrico integrado
Speedo Sunny G Mariner - Gafas de natación con estilo
Squarespace Blueprint AI - Creador de sitios web con IA
Instrumentos telepáticos Orquídea - Sintetizador compacto
Waiting Ideas PP-1 - Tocadiscos de vinilo elegante
Ingeniería Yukai Nekojita FuFu - Gatito enfría sopa
Educación
Edthena, entrenadora de IA - Asistente para detectar usos de IA
Roli Piano System - Aprende a jugar
Squirrel AI - Planes de lecciones personalizados
Superfluent - App de idiomas conversacional
Claridad de Turnitin - Seguridad de IA en aula
Entretenimiento y juegos
Epson Lifestudio Flex Plus - Transmisión potente portátil
Falcon's Fly (El vuelo del halcón) - Montaña rusa más grande del mundo
Nintendo Switch 2 - Consola de juegos blockbuster
Samsung Premiere 5 - Proyector con pantalla táctil
Soundcore Rave 3S - Karaoke a la carta
ROG Xbox Ally X - PC para juegos portátil
Experimental
AirCo AirMade SAF - Vuelos sin combustibles fósiles
Chat de salud de AtroposRWD - Consultas clínicas de guardia
Marcapasos milimétrico Northwestern - Dispositivo para bebés
Bobinas de resonancia magnética inalámbricas Boston - Imágenes portátiles
Enzimas de carbohidratos - Reciclaje de textiles
Cognición Axon-R - Voz para sin voz
Planta desalinizadora Flocean - Agua potable eficiente
Avances en chips cuánticos - Salto cuántico
Lenovo Yoga Solar PC - Portátil solar
Pollo cultivado Universidad de Tokio - Pepita de innovación
Dron NTT Lightning - Protección contra tormentas
Quoll de brillantez cuántica - Microprocesador cuántico de diamante
SIM de XRlabs - Cirugía de práctica
PlusAI y Hyundai Xcient - Camiones autónomos
Moda
Ciudadanos de la Humanidad y Pili Eco-Indigo - Mezclilla ecológica
Fibra de licra Qira - Spandex sostenible
Phia - Amiga con estilo
Stella McCartney S-Wave - Zapatilla vegetal compostable
Panel de tendencias de Tagwalk - Predicción de moda
Sujetador ThirdLove TempSync - Termorregulador
Innovaciones sin límites - Alternativa de cuero auténtica
Comida y bebida
Sistema Aerflo - Agua con gas sin residuos
Aeropress Premium - Café sencillo y con estilo
Better Meat Co. Rhiza - Proteína alternativa
Bubs - Gomitas veganas espumosas
Golpe ligero - Subidón sin alcohol
Kara Pod - Café del aire
Ninja Swirl de Creami - Todo tipo de helado
Posha - Chef robótico para el hogar
Saborea la mantequilla - Grasas cultivadas en laboratorio
Shinkei Poseidón - Pesca comercial humana
Plátano tropical no oscurecible - Plátanos duraderos
Salmón Saku de tipo salvaje - Mariscos de laboratorio
Energía verde
Servidor de energía Bloom - Suministro confiable
Bluetti Apex 300 - Encendido
Conjunto Eco Wave - Energía oceánica
Almacenamiento EcoFlow Ocean Pro - Respaldo doméstico
Pionero Verde de Fortescue - Solución marítima sostenible
Neurona de poder de Heimdall - Eficiencia de la red
Jetson Air - Bomba de calor menos costosa
Batería de arena energética - Granos de energía
Sistema Wärtsilä - Batería gigante de red
Tecnología verde
Coral Vita CerebroCoral - Arrecifes de cría
Sistema de Defensa de Primera Línea 2 - Protección contra incendios
Cubo de agua Genesis Systems - Calmar la sed
Monitor Kayrros - Prevención de incendios forestales
Kraken Residential Flex - Reduce facturas eléctricas
Refrigeración líquida Nexalus - Centros de datos en centrales
Voltpost - Ampliación de carga de vehículos eléctricos
Salud y bienestar
Almohadillas Egal en rollo - Compresas accesibles
Filtro de baño para bebés - Filtro menos derrochador
Tapones Gob - Protección auditiva sin plástico
Heat it - Tratamiento para picaduras sin químicos
Su cerebro - Avance en información del embarazo
IA de enero - Monitor virtual de glucosa
Keep cold - Gestor de medicamentos
Baño de hielo Kohler - Baño de agua fría lujoso
Gafas Nuance Audio - Ayuda auditiva en gafas
Osteoboost - Reduce pérdida ósea con cinturón
Resultados para mí - Desmitifica la atención oncológica
Laboratorio Ciencias 3 Memoria Aire - Aromas para cognición
Número de sueño ClimateCool - Para durmientes acalorados
Sonido de salud sonora - Alivio sinusitis sin medicamentos
Varita verde azulada - Prueba casera cáncer cervical
Whoop MG - Datos de salud profesional
Tratamiento Wisp - Cura para vaginosis bacteriana
Familiar
Álamo Aura - Marco digital para smartphones
Refrigerador Beko Solar - Mantiene alimentos en apagones
Culligan ZeroWater - Filtración verificable
Dreame X50 Ultra - Robot aspirador sube escalones
Ventilador Dreo TurboPoly - Fan que te sigue
Aspiradora Dyson - Placer para limpiadores
iGarden Swim Jet - Fabricante corriente piscinas
LeafyPod - Niñera de plantas
Torre LG PuriCare AeroCat - Árbol para gatos reduce alérgenos
Maytronics Dolphin - Limpiador de piscinas inalámbrico
Midea PortaSplit - Aire acondicionado portátil
Thermasol Solaris - Sauna aislada de la red
Tineco Carpet One Cruiser - Limpieza profunda simplificada
Fuente Vasa Waterwheel - Agua limpia para mascotas
Tecnología inmersiva
Google DeepMind Genie 3 - Creación de mundos virtuales
XReal Uno - Gafas de realidad aumentada elegantes
Logística
AutoStore - Almacenes más inteligentes
Conductor Gatik - Camiones de reparto autónomos
Pando AI Pi - Operaciones automatizadas de cadena de suministro
Fabricación y materiales
BambuLab H2D - Impresora 3D de escritorio
Electrólisis Boston Metal - Acero respetuoso con clima
Material FibreCoat - Hacer aviones indetectables
Batería Honor - Potencia delgada y duradera
Sway TPSea Flex - Bolsas compostables
Xerion DirectPlate - Avance del cobalto
Medicina y atención médica
Abbott i-STAT TBI - Análisis de sangre para lesiones cerebrales
Resumen para enfermeras - Recorta papeleo
Sensor Akara - Quirófanos más eficientes
Nanocuchillo AngioDynamics - Tratamiento cáncer de próstata
Ars Pharma Neffy - Epinefrina sin agujas
Tejido bioimpreso Brinter - Impresión de tejidos
Lanzadera celular Cellares - Acelera terapias celulares
Electroencefalograma Ceribell - Pruebas cerebrales rápidas
Clonación Colossal Biosciences - Simplificando clonación
Método STAR Universidad de Columbia - Ayuda fertilidad con IA
Cresilon Traumagel - Detiene sangrado en segundos
Earflo - Ayuda a niños a despejar oídos
Eisai y Biogen Leqembi Iqlik - Tratamiento Alzheimer en casa
Cada cura MATRIX - Tratar lo intratable
Galaad Yeztugo - Prevención del VIH
Dieta elemental Mbiota - Alimentos médicos sabrosos
Medtronic BrainSense aDBS - Controla temblores Parkinson
Mirvie Encompass - Predicción de preeclampsia
Compañía Njembuma OBM-Drape - Salva vidas en parto
OnMed CareStation - Médico en una caja
Evidencia abierta - Difunde investigación médica
Paradigma propio - Mapas en tiempo real para cirujanos
RapidAI Lumina 3D - Detecta ataques cerebrales temprano
Módulo Sanofi - Producción rápida de vacunas
Sebela Miudella - DIU revolucionario sin hormonas
Sistema de punto de ajuste - Implante para enfermedad autoinmune
Stentrode síncrono - Neurotecnología innovadora
Revista Vertex - Avance en analgésicos
Copiloto Yseop - Asistente IA para escritores científicos
Al aire libre
Anker Solix EverFrost 2 - Nevera portátil solar
Arc Sport - Lancha eléctrica para deportes
Candado BenjiLock - Candado biométrico resistente
Kizik Juno - Bota de nieve manos libres
Tecnología Royal Robbins - Tejido antimosquitos
Tapete Snow Secure - Salvavidas para esquí
The North Face DotKnit - Tejido de punto para mantenerse seco
Guante antigarrapatas - Eliminación fácil de garrapatas
Crianza de los hijos
Baby Gear Group Libraries - Alquiler de artículos para bebés
Filtro para bañera con dosel - Perfeccionador de baño 3 en 1
Calendario Cozyla+ 2 - Planificador familiar
Elvie Rise - Hamaca y moisés 2 en 1
Evenflo Revolve180 - Asiento de coche que calma
Extractor Frida 2 en 1 - Bomba de agua optimizada
Seguro FIV Futura Familia - Tranquilidad en embarazo
Pájaro lunar, amigo lunar - Entrenador de respiración para niños
Fórmula Nara Organics - Fórmula pionera
Bicicletas Prevelo - Bicicletas de montaña para niños
Privacidad y seguridad
Cabo Oscuro - Teléfono centrado en privacidad
Detección deepfakes Honor - Mayor confianza integrada
Kid - Verificación de edad en línea
Ópalo de hierro Q-Ctrl - Navegación cuántica
Sello de confianza cibernética EE. UU. - Etiqueta para dispositivos conectados
Productividad
Cursor de Anysphere - Herramienta de codificación
Trabajo soñado Greenhouse - Perfecciona búsqueda de empleo
Logitech Spot - Monitor sencillo para conferencias
ReMarkable Paper Pro - Tableta sin distracciones
Mano cuadrada - Punto de venta ultraportátil
You.com ARI - Documentos técnicos bajo demanda
Reciclaje
AMP One - IA clasifica tu reciclaje
Analizador Greyparrot - Reconoce marcas en reciclaje
Reactor Faraday VVater - Eliminación de contaminación del agua
Impacto social
MDCF-2 - Suplemento contra malnutrición
Chariot DAFpay - Donaciones más fáciles
Flashfood 3.0 - Reduce costos de comestibles
JustiGuide Relo - Asistencia migratoria con IA
Vacunas hexavalentes - Una inyección, seis enfermedades
Hechizo solar - Biblioteca digital mundial
La lavadora Divya - Reduce carga mundial de lavandería
El Café de la Basura - Incentivos para reciclaje
Trono - Baño como servicio
Suplementos UNIMMAP - Salud prenatal para todas
Maravillosa Copenhague CopenPay - Premia buenas acciones
Deportes y fitness
Robot de tenis Acemate - Listos para el partido
Narvales Apex Cool Labs - Enfriamiento literal
Más allá del poder Voltra 1 - Entrenamiento portátil
Cannondale Synapse Carbon 2 SmartSense - Innovación ciclista
Flitedeck - Cabina inteligente para ciclistas
Hyperice y Nike Hyperboot - Recuperación en movimiento
Bateador Louisville Slugger Pro Prime TPD1 - Reingeniería de carreras
Oakley HyperGrip - Gafas de sol deportivas antideslizantes
Puma Fast-R Nitro Elite 3 - Zapatilla de carreras más rápida
Masajeador orbital Rally - Pistola de masaje oscilante
Tampón espiral Secuela - Rediseño del cuidado menstrual
ADN de factor de transcripción Spalding - Gotas basadas en datos
Wahoo Kickr Run - Mejor cinta de correr
Sostenibilidad
Hogares impresos de Azure - Carcasa de plástico reciclado
Central eléctrica virtual Budderfly - Pequeñas empresas influyen en red
Lanzadera Candela P-12 - Ferry eléctrico para viajeros
Robots de reciclaje de glaciares - Clasificadores con IA
Techo solar Jackery - Diseño vivo
Malecones vivos de Kind Designs - Combate inundaciones con hábitats
LiquiDonate - Transforma residuos de marca en caridad
Capullo de vida en bucle - Ataúd totalmente natural
Calentador de mano Moen - Ducha sostenible que ahorra agua
Samsara Eco EosEco - Ropa deportiva reciclada
Reducción automatizada de emisiones WattTime - Automatiza uso de energía limpia
Juguetes y juegos
BambuLab CyberBrick - Juguetes imprimibles en 3D
La B pequeña más grande es de Pelota - El juguete de todos
Tienda de comida ChompSaw - Herramienta eléctrica segura para niños
Clixo - Juego abierto
LiberLive C1 - Guitarra inteligente sin cuerdas
Barbie Mattel Tú Creas - Personaliza una muñeca icónica
Pixicade - Da vida a los dibujos
Transporte
BMW iX3 - SUV eléctrico de última generación
BYD Gaviota - Vehículo eléctrico asequible
Primer Halo Estudiantil - Autobuses escolares más inteligentes
LimeGlider - Recorre la ciudad con comodidad
Bicicleta de carga eléctrica Mubea U-Mobility - Caballo de batalla de última milla
Sistema automatizado QTPIE (ARTS) - Robot supervisor de pruebas de conducción
SaverOne - Bloquea distracciones del conductor
Verge TS Pro - Motocicleta eléctrica de largo alcance
Cinturón de seguridad multiadaptativo Volvo - Cinturón de seguridad inteligente
Conductor de Waymo - Coche autónomo más seguro
Viajes
Estación de carga ESR CryoBoost - Carga inalámbrica más fresca y rápida
Faye - Seguro de viaje ultra accesible
Autocaravana eléctrica Entegra Embark - Cambio de paradigma del RV
Máscara de dormir con sonido de manta - ¡A dormir!
Tecnología portátil
Monitor de sueño Garmin Index - Brazalete inteligente
Pantalla Meta Ray-Ban - Gran avance para gafas inteligentes
NeuroVigil iBrain - Monitor cerebral portátil con IA
Anillo Oura 4 - Siempre encendido
Auriculares Ozlo Sleepbuds - Sistema de sueño autoajustable