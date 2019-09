Un vigilante sorprende otra vez al campeón de maratón cuando robaba en un supermercado Jaouad Tougane, saliendo de la cárcel. / damián torres El exatleta Tougane no fue detenido porque el valor de los artículos era inferior a 400 euros, pero acumula una nueva denuncia JAVIER MARTÍNEZ Martes, 17 septiembre 2019, 00:08

valencia. El campeón autonómico de maratón en 2018, Jaouad Tougane, vuelve a las andadas. Un vigilante de seguridad sorprendió otra vez al exatleta cuando sustraía productos en un supermercado del barrio de Benimaclet en Valencia. El joven marroquí, que acumula ya una veintena de detenciones por varios delitos en pocos meses, fue retenido por el empleado del establecimiento hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la tarde de ayer en un supermercado de la cadena Consum en la calle Dolores Marqués. Tougane no ofreció resistencia y colaboró con el vigilante cuando este le dijo que abriera la mochila. Como el valor de los artículos que pretendía sustraer no superaba los 400 euros, el joven no fue detenido por la policía y pudo marcharse poco después de que los agentes tomaran sus datos de filiación.

Los trabajadores del supermercado explicaron a los policías que no era la primera vez que Tougane sustraía productos en este establecimiento. El pasado sábado, el exatleta llenó su mochila de artículos y se marchó sin pagar, presuntamente, como pretendía hacer ayer.

Tras atribuirle varios hechos delictivos en pocos días al campeón de maratón, la encargada del supermercado tiene previsto presentar la correspondiente denuncia. Poco después de salir del establecimiento de la calle Dolores Marqués, Tougane acudió a otro supermercado de la misma cadena en el barrio de Benimaclet.

El exatleta marroquí acumula un gran número de detenciones y denuncias por hurto desde el pasado mes de junio. El joven fue arrestado por la policía el martes de la semana pasada y la jueza de guardia decretó su libertad al día siguiente. Tras un juicio rápido en el que aceptó una pena de tres meses de prisión, el acusado solicitó la suspensión de la condena privativa de libertad con tres condiciones que le impuso la jueza: no volver a delinquir en el plazo de tres años, la prohibición de acudir al Carrefour de El Saler durante el mismo período, debido a la oleada de hurtos que ha cometido en este establecimiento, y la obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación para toxicómanos.

La policía detuvo a Tougane dos veces la semana pasada por sendos delitos de hurto, y el martes volvió a robar nada más quedar libre. En una entrevista concedida a LAS PROVINCIAS, el joven reconoció que consume drogas y pidió ayuda para desengancharse. También aseguró que iba a dejar de robar, pero sigue cometiendo hurtos en establecimientos comerciales. Los vigilantes de los supermercados sospechan que sustrae los productos por encargo para luego venderlos por un valor inferior.