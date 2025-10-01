Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Pintadas acusando de «chivato» a un delincuente por la caída del cártel del puerto de Valencia
Operarios del Ayuntamiento limpiando la pintada encontrada junto a la Ciudad de la Justicia de Valencia. I. Cabanes

Pintadas acusando de «chivato» a un narco por la caída del cártel del puerto de Valencia

El mensaje contra 'El Moski' ha aparecido esta mañana junto a la Ciudad de la Justicia haciendo referencia directa a la operación Spider con 81 detenidos

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:32

Que la macrooperación policial contra el narcotráfico y la corrupción en el Puerto de Valencia, que se saldó con 81 detenidos, iba a traer ... cola entre el mundillo que manejaba hasta ahora la entrada de toneladas de cocaína por el recinto portuario valenciano, era un hecho. Y las primeras reacciones no se han hecho esperar. Una pintada, que podría considerarse una amenaza o declaración de guerra entre narcos, acusando directamente a un presunto delincuente huido en Dubái de haber dado el chivatazo para que cayera el llamado 'cártel del Puerto' ha sido localizada esta mañana en las inmediaciones de los juzgados de Valencia.

