Pintadas acusando de «chivato» a un narco por la caída del cártel del puerto de Valencia

Que la macrooperación policial contra el narcotráfico y la corrupción en el Puerto de Valencia, que se saldó con 81 detenidos, iba a traer ... cola entre el mundillo que manejaba hasta ahora la entrada de toneladas de cocaína por el recinto portuario valenciano, era un hecho. Y las primeras reacciones no se han hecho esperar. Una pintada, que podría considerarse una amenaza o declaración de guerra entre narcos, acusando directamente a un presunto delincuente huido en Dubái de haber dado el chivatazo para que cayera el llamado 'cártel del Puerto' ha sido localizada esta mañana en las inmediaciones de los juzgados de Valencia.

«Operación Spyder, Chivato 'Moski', reflejaba la pintada acompañada del nombre del presunto delincuente, quien ya aparecía en los 'narcocorridos a la valenciana' que se difundieron por redes sociales hace unos meses. La amenaza velada con pintura roja estaba en el muro de la calle María José Victoria Fuster, en la parte trasera de la Ciudad de la Justicia de Valencia, por donde salieron los detenidos puestos en libertad en la citada operación, que permitió la cincautación de 4,5 toneladas de cocaína, llevada a cabo por la UDYCO de la Policía Nacional y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

Para que las investigaciones llegaran a buen puerto, nunca mejor dicho, y tratar de acabar definitivamente con las manzanas podridas que durante años habían colaborado de forma activa con las redes de narcotráfico que introducían la droga a través del puerto valenciano, principalmente mediante el sistema de gancho perdido, fue necesaria la labor, profesionalidad y valentía de ocho agentes especiales encubiertos. Ellos fueron los que pudieron desde dentro destapar los movimientos de los narcos para poder imputarles al menos ocho alijos de droga introducidos desde abril de 2024 al pasado 21 de septiembre, donde fue incautado el último cargamento, de 814 kilos de cocaína.

Ampliar La pintada acusando de chivato a un presunto narco huido. LP

Además de las cuatro toneladas y media de droga que se les aprehendieron, los agentes antidroga se incautaron también de 365.000 euros, 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, lingotes de oro, diamantes, 60 relojes de prestigiosas marcas y ocho armas de fuego, entre ellas tres revólveres y dos bolígrafos pistola.

En los operativos policiales simultáneos, llevados a cabo el pasado 22 de septiembre, participaron cerca de 400 agentes de diferentes unidades con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Unidad Aérea de la Policía Nacional, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), la Unidad de Guías Caninos, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Reacción y Prevención (UPR).