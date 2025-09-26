Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Droga incautada por la policía al conocido como el cártel del puerto. LP

A prisión 41 de los detenidos en la operación contra el cártel del puerto de Valencia

El juez acuerda el ingreso inmediato de 27 de los traficantes, entre los que se encuentran los cabecillas, y fija fianza para otros 14 arrestados

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:06

El mayor golpe policial contra el narcotráfico en el puerto de Valencia se ha saldado finalmente con 41 encarcelados de los 70 detenidos en la operación 'Spider'. A los que se suman otros once arrestados en diciembre de 2024, entre los que se encuentra el capitán de la Guardia Civil Jesús Fernández Bolaño, en prisión provisional desde entonces. El magistrado Vicente Ríos Segarra, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que ha coordinado toda la operación contra el 'cártel del puerto', ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza para 27 de los arrestados, entre los que se encuentran los tres presuntos cabecillas, dos de ellos estibadores con antecedentes. Para otros 14 detenidos acuerda la prisión eludible bajo fianza de hasta 40.000 euros.

La operación 'Spider' tras un año y medio de investigaciones secretas de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, con ocho agentes encubiertos que se lograron infiltrar en el mayor entramado portuario del narcotráfico en España, ha permitido desmantelar y desenmarañar esta trama de corrupción con 18 estibadores implicados, 17 empresarios, sindicalistas, un médico, nueve camioneros y los rescatadores de la droga, auténticos «hombres araña».

En total se les imputa la introducción de 4,5 toneladas de cocaína. Y en los 59 registros realizados los agentes se han incautado de 365.000 euros, 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, lingotes de oro, diamantes y ocho armas de fuego, entre ellas dos bolígrafos pistola.

La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia

Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos

Los policías infiltrados en el cártel del puerto recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína

Fuentes del TSJCV han informado que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que dirige esta investigación, ha recibido desde el pasado miércoles a un total de 70 detenidos por delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales, entre otros.

Tras levantar el secreto de las actuaciones (salvo en una pieza separada), ha decretado el ingreso en prisión provisional de 41 de esos arrestados. Para 27 de ellos la medida cautelar no admite condiciones, es decir, supone su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. En cambio, en relación con los 14 restantes, el juez admite que puedan eludir su entrada en la cárcel de forma preventiva previo pago de fianzas que llegan, según los casos, hasta 40.000 euros.

El instructor ha dictado autos de libertad provisional con medidas cautelares consistentes en comparecencias periódicas en sede judicial para los otros 29 detenidos.

