Urgente El incendio de una furgoneta obliga a desalojar dos casas en Chiva
Uno de los detenidos (dentro del coche) en Picassent durante la operación policial. Ignacio Cabanes

Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 20 detenidos en la provincia de Valencia

Los arrestos y registros se han producido esta madrugada en Sueca, Montroy, Alboraya y Picassent, entre otras poblaciones | Más de un centenar de policías participan en el operativo

Javier Martínez
Ignacio Cabanes

Javier Martínez e Ignacio Cabanes

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:35

Una macrooperación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales se ha saldado con la detención de más de 20 personas en las últimas horas en diferentes poblaciones de la provincia de Valencia. Los arrestos comenzaron sobre las seis de la madrugada de este lunes de forma simultánea para que los implicados no pudieras avisarse entre ellos de las detenciones y registros.

En el operativo han participado más de un centenar de agentes de diferentes unidades con el apoyo de la Unidad Aérea de la Policía Nacional. Los investigadores han contado con el apoyo de aeronaves no tripuladas y de un helicóptero en algunas localidades donde los delincuentes podían huir por los tejados. Las detenciones y los registros se han producido en Sueca, Montroy, Alboraya y Picassent, entre otras poblaciones.

La macrooperación antidroga continúa abierta y se extiende a las provincias de Alicante y Murcia, según han confirmado fuentes judiciales.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

