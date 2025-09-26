La Policía interviene lingotes de oro, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia La red contaba con «hombres araña» que escalaban las pilas de contenedores para rescatar los alijos de droga | Entre los detenidos en la macrooperación hay 17 responsables de cinco empresas, 18 estibadores, nueve camioneros y un médico

Javier Martínez Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:27 | Actualizado 12:34h.

La operación 'Spider' contra la trama de narcotráfico del puerto de Valencia se ha saldado con la detención de 81 personas y la incautación de 4,5 toneladas de cocaína, 365.000 euros, 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, lingotes de oro y ocho armas de fuego, entre ellas dos bolígrafos pistola.

Tres mandos de la Policía Nacional han detallado este viernes en una rueda de prensa las cifras de la macrooperación que ha acabado con «la corrupción del puerto de Valencia». Entre los detenidos hay 17 responsables de cinco empresas, 18 estibadores (uno de ellos jubilado), nueve camioneros y un médico.

El mayor golpe policial al entramado portuario del narcotráfico en España tuvo lugar en la madrugada del lunes con las primeras detenciones simultáneas, que adelantó LAS PROVINCIAS en exclusiva.

La organización desarticulada contaba con «hombres araña» que escalaban por las pilas de contenedores para rescatar los alijos de droga, y actuaba en connivencia con empresarios del sector del transporte, concesionarios de vehículos industriales y transitarias para legitimar el acceso al recinto portuario.

La investigación policial, que se inició a principios del pasado año, permitió identificar a cerca de un centenar de presuntos miembros de una organización criminal que operaba como un cártel de droga en el puerto de Valencia.

Los agentes antidroga, entre ellos ocho policías encubiertos, consiguieron frustrar ocho operaciones de extracción de cocaína y se incautaron de 4,5 toneladas de esta sustancia estupefaciente. Además de los alijos de droga y los 54 vehículos confiscados, la Policía intervino 365.000 euros en efectivo, 60 relojes de prestigiosas marcas, diamantes, lingotes de oro y diversas joyas. Tres de los individuos detenidos en una de las fases de la macrooperación pertenecen al cártel de los Balcanes.

Como ya informó este periódico, la infiltración de los policías, las escuchas telefónicas y la geolocalización de los vehículos de los cabecillas permitieron a los investigadores desenmarañar la trama delictiva que introducía toneladas de cocaína a través del puerto de Valencia.

La organización desmantelada tenía un entramado empresarial que permitía introducir los beneficios generados por el tráfico de drogas en el flujo legal de capitales. La Policía continúa las investigaciones ante la sospecha de que hay más empresarios implicados en la trama.

Según las investigaciones de la UDYCO, entre los presuntos narcotraficantes detenidos con contactos nacionales figuran J. A. C. y S. M. M., administrador único y gerente, respectivamente, de una empresa de transporte de mercancías por carretera. La Policía también detuvo a dos transportistas, cuyas identidades responden a las iniciales A. G. B. y M. R. G., como presuntos miembros del entramado delincuencial.

La operación encubierta permitió descubrir que los estibadores corruptos amañaban exámenes y test de drogas para que pudieran trabajar en el puerto otros miembros de la red delictiva. También falsificaron documentos para que pudieran incorporarse estibadores expedientados por su relación con el narcotráfico, ya que varios de los investigados ya habían sido detenidos en otras operaciones antidroga,

Los agentes antidroga realizaron 59 registros en Quart de Poblet, Benetússer, Sedaví, Aldaia, Massamagrell, Massalfassar, Alboraia, Mislata, Puçol, Picassent, Sueca (el Perellonet), Algemesí, Montroi, Sagunto, Albalat dels Tarongers, Canet d'en Berenguer, Bétera, la Pobla de Vallbona, Chiva, Godelleta, Benigànim, Almenara e Ibiza.