Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puerta de la habitación secreta registrada por los policías antidroga. LP

﻿La habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo

La banda vació el habitáculo tras descubrir a dos policías infiltrados | Los estibadores corruptos detectaron la operación encubierta en julio de este año, pero la UDYCO continuó las investigaciones

Javier Martínez

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:36

Los cabecillas de la red 'narcoportuaria' de Valencia sabían que la Policía los estaba investigando, y que más pronto que tarde darían con ... sus huesos en un calabozo. La operación encubierta tenía los días contados a finales de julio. Los narcos habían descubierto que dos miembros de su propia organización criminal, dos camioneros que llevaban pocos meses trabajando para ellos, eran dos topos con identidades falsas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  5. 5

    El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas
  6. 6 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia
  8. 8 Noche de tormenta en Valencia: todos los ojos están en las pedanías
  9. 9

    Una investigadora valenciana lidera una terapia contra dos tipos de leucemia
  10. 10 Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ﻿La habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo

﻿La habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo