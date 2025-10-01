﻿La habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo

Los cabecillas de la red 'narcoportuaria' de Valencia sabían que la Policía los estaba investigando, y que más pronto que tarde darían con ... sus huesos en un calabozo. La operación encubierta tenía los días contados a finales de julio. Los narcos habían descubierto que dos miembros de su propia organización criminal, dos camioneros que llevaban pocos meses trabajando para ellos, eran dos topos con identidades falsas.

Los estibadores corruptos tenían que mover ficha. Sabían que habría detenciones en breve, pero desconocían la fecha exacta. Mientras tanto, los mandos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) Central de la Policía Nacional planificaban los primeros arrestos de la macrooperación 'Spider', que adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS.

Tras las primeras detenciones y registros simultáneos en la madrugada del 22 de septiembre, los agentes antidroga confirmaron sus sospechas. Uno de los tres cabecillas de la trama había vaciado una habitación secreta que tenía oculta entre los muros de su chalé de lujo en la urbanización El Bosque en Chiva.

Los investigadores de la UDYCO creen que se deshizo de la cocaína que ocultaba en el habitáculo. Dos perros adiestrados en la detección de esta sustancia estupefaciente marcaron un enchufe en la pared medianera. Los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), que participaron en el registro de la mansión, estaban ya dispuestos a derribar el muro con herramientas industriales, pero el presunto narcotraficante colaboró en el último momento y abrió la puerta secreta con un mando a distancia.

Evitaba de esta manera que los policías destruyeran la habitación blindada, un espacio reforzado y diseñado para proteger a sus ocupantes de amenazas externas como robos, secuestros o incluso desastres naturales, pero que él utilizaba, presuntamente, como almacén de droga.

Los agentes tenían alguna esperanza de que el estibador investigado podría tener dinero o cocaína en la cámara acorazada si hubiera bajado la guardia, pero no fue el caso. El habitáculo estaba vacío. Solo había una garrafa con productos químicos y varios objetos que carecían de interés para los investigadores.

El chalé de lujo registrado por los agentes antidroga, una casa suntuosa valorada en cerca de un millón de euros, se encuentra a escasos metros de otras mansiones donde viven empresarios adinerados, ajenos a la macrooperación policial, en una urbanización con vigilancia privada

Partículas de cocaína en el aire

Los investigadores de la UDYCO están convencidos de que el presunto narco sacó la droga del habitáculo secreto poco después de que descubriera la infiltración de uno de los policías. Los dos perros detectaron el olor a cocaína detrás de un enchufe. Esta sustancia estupefaciente desprende partículas que se filtran a través de conductos eléctricos o rendijas, y los canes adiestrados de la Policía las captan incluso sin que la droga esté a la vista.

Tan completa y eficaz fue la operación encubierta de los agentes que la red delictiva contó con ellos varias veces para rescatar alijos de cocaína de los contenedores. En una ocasión ordenaron a uno de los policías infiltrados acceder a la terminal donde estaba la droga, pero la operación de rescate se frustró al ser interceptado el cargamento de cocaína por otros agentes que desconocían la operación secreta.

Otra vez observaron que el contenedor donde debía estar la droga ya había sido revisado en el puerto de origen por policías antinarcóticos de Medellín (Colombia), por lo que tampoco tuvieron que sacar la cocaína del puerto de Valencia.

Aunque los cabecillas de la red lograron detectar la operación encubierta, los agentes de la UDYCO continuaron las investigaciones que permitieron interceptar un alijo de 1.160 kilogramos de cocaína, el 18 de julio de 2025, el día que la organización dispuso de los medios necesarios para sacar la droga del puerto.

Gracias a la información que lograron los policías infiltrados, el juez instructor pudo conocer la logística e infraestructura de la red 'narcoportuaria' antes de ordenar la detención de los miembros más activos, entre los que se encuentran el propietario del chalé lujo y de la habitación secreta.

Cocaína, lingotes de oro y armas

El mayor golpe policial al entramado portuario del narcotráfico en España, la operación 'Spider', se ha saldado con 85 detenciones, la incautación de 4,5 toneladas de cocaína y 59 registros en Quart de Poblet, Benetússer, Sedaví, Aldaia, Massamagrell, Massalfassar, Alboraia, Mislata, Puçol, Picassent, Sueca (el Perellonet), Algemesí, Montroi, Sagunto, Albalat dels Tarongers, Canet d'en Berenguer, Bétera, la Pobla de Vallbona, Chiva, Godelleta, Benigànim, Almenara, Alquerías del Niño Perdido e Ibiza.

Además de los alijos de cocaína confiscados, los agentes antidroga se incautaron también de 365.000 euros, 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, lingotes de oro, diamantes, 60 relojes de prestigiosas marcas y ocho armas de fuego, entre ellas tres revólveres y dos bolígrafos pistola.

En los operativos policiales simultáneos participaron cerca de 400 agentes de diferentes unidades con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Unidad Aérea de la Policía Nacional, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), la Unidad de Guías Caninos, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Reacción y Preveción (UPR).