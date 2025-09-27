El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia Gancho perdido, rescatadores, hombres araña, notario, logotipos encriptamiento... Una guía sobre la mayor trama de corrupción y drogas destapada en toda la historia del recinto

¿Qué es un gancho perdido o ciego? Estaría muy bien que lo explicaran en un artículo propio. Eso y las claves para entender esta trama». El comentario lo lanzó en la página web de LASPROVINCIAS un lector de este diario. Su anhelo, conocer al detalle los términos que han saltado a la palestra pública con la macrored de droga y corrupción destapada en el puerto de Valencia con casi un centenar de detenidos, estibadores, camioneros y un médico arrestado, lingotes de oro, más de medio centenar de vehículos de lujo... Este es parte del glosario del macro cártel desmantelado:

Agentes encubiertos

Han sido los grandes hacedores del histórico golpe propinado a la telaraña de droga y corrupción (de ahí el nombre de operación 'Spider') que plagaba desde hace años el puerto de Valencia. ocho agentes encubiertos. Policías infiltrados de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional que ya habían estado previamente camuflados en otras peligrosas bandas. Con tal capacidad de camuflaje y mimetismo con la banda que los narcos llegaron a encargarles hasta en tres ocasiones rescatar droga enviada en el interior de contenedores. En una de ellas, el agente iba a cumplir con su cometido para no levantar sospechas. El alijo fue intervenido por otros policías que desconocían la investigación abierta. En cualquier caso, fue el principio del fin de la trama.

Cambiazo

Era el método para introducir droga en el puerto de la red que capitaneaba el ex guardia civil Jesús Fernández Bolaño. De responsable de la lucha antidroga en el puerto a narco encarcelado. El capitán aprovechaba su presencia en el recinto para abrir la puerta a los cargamentos. Su 'modus operandi' era el siguiente. Él sabía qué contenedores iban a ser inspeccionados. Cuando se señalaba uno con droga, la red actuaba. Colocaban el código identificativo en otro contenedor 'limpio'. Este pasaba el registro. Llegaba entonces el 'cambiazo'. La mafia volvía a colocar el código en el recipiente con la cocaína. Y este abandonaba el puerto sin problema.

Empresas

Las redes de narcos siempre emplean un intrincado entramado de empresas sobre todo en la fase del blanqueo. Un laberinto para que la Policía no siga el rastro del dinero negro de la venta de la coca. En la 'Spider' han caído hasta 17 responsables de empresas por colaborar con la mafia. La investigación sobre el blanqueo sigue abierta y no se descartan más detenciones. Pero en este caso la maraña no era sólo usada para despistar con las ganancias.

Las averiguaciones de la Udyco de la Policía Nacional han tenido que derribar el muro de despistes con los que la red trataba de levantar una cortina de humo sobre el origen y destino de los contenedores. Dificultar que lso agentes pudieran seguir el rastro. Las mafias también variaban constantemente los puertos como otra maniobra de confusión: Colombia, Ecuador, Perú...

Encriptamiento

El uso de teléfonos encriptados, similares a los terminales 'Matra' que emplean las Fuerzas de Seguridad, era una avanzada mascarada tecnológica con la que los narcos intentaban dar esquinazo a los pinchazos telefónicos. No lo consiguieron. La Policía Nacional acumula horas y horas de escuchas. También el capitán Pérez Bolaño (relacionado con esta operación) empleaba sofisticados métodos. Solo empleaba móviles de Holanda (más difíciles de intervenir) y llevaba módems portátiles para no conectarse a wifis públicos, más permeables a los pinchazos telefónicos.

Gancho perdido

O gancho ciego. Un método tan antiguo como efectivo para las redes de narcotráfico. Los delincuentes se cuelan en un contenedor con carga legal e introducen de manera camuflada la droga. Entre toneladas de papayas o entre miles de prendas de ropa. Imposible detectarla. Sin conocimiento de la empresa remitente, ni la naviera ni la firma destinataria. Las dos mafias desmanteladas esta semana lo habían perfeccionado de tal manera que llegaban a introducir apenas una simple mochila entre la mercancía. Pequeños cantidades pero en infinidad de envíos. Un disimulado goteo que inundaba de droga la Comunitat, España y Europa.

Hombres araña

Nunca antes había habido una red en el puerto de Valencia ni España con un rol entre su organización tan específico. Entre los arrestados hay 17 estibadores. Ellos eran los 'hombres araña'. Escalaban por las montañas de contenedores, se introducían en el elegido y sacaban las drogas. Las pequeñas cantidades, pero muchas, que enviaba la trama les facilitaba su transporte. Y su condición de trabajadores portuarios les permitía moverse por el recinto sin problema y sin sospecha.

Logotipo

'Skull', 'LT', la cara de un gato... Eran algunos de los 'logotipos' con los que iban marcados los fardos de cocaína intervenidos por la Policía Nacional entre las casi cinco toneladas de cocaína confiscadas. La forma de cada clan de marcar su droga y hacer ver que es de su propiedad. Una forma de seguir su rastro en caso de 'vuelco', el robo por otra banda de la mercancía. Pero en la trama ha quedado patente otra cosa: en cada contenedor viajaba droga de diferentes organizaciones. Desvela una alianza entre cárteles para compartir los gastos de envío. Luego, cada uno sacaba su tajada del alijo.

Notario

Desde Colombia o Albania, las dos nacionalidades de ambos cárteles que dominan ahora mismo el panorama del narcotráfico mundial, se mandaba siempre a Valencia un 'notario'. Un miembro de la banda de total confianza del capo máximo. Se movían en lujosos vehículos, visitaban los mejores restaurantes y se alojaban en los hoteles más lujosos. Su misión, certificar sobre el terreno que la droga llega a su destino y que se paga. Que cada cártel cobra lo suyo por sus fardos. Un testigo de confianza para ambas partes, un seguro de vida para no acabar a tiros entre bandas por algún desencuentro con los negocios.

Rescatadores

La misión en altura era para lo 'hombres araña'. Para los 'ganchos perdidos' en superficie o los contenedores con 'cambiazo' de código que quedaban en las playas de mercancías del puerto, la misión era para los rescatadores. Algunos también estibadores. De hecho, cuatro de ellos fueron detenidos con herramientas dentro de un contenedor cuando trataban de recuperar más de 800 kilos de droga. Los 'malos' son listos; los buenos, la Policía, más.

