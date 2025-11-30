El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa Simulaciones de corrientes en relación al peso y el foco del helicóptero de Salvamento Marítimo, claves en el rescate contrarreloj del menor con autismo

Juan Antonio Marrahí Valencia Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:00 | Actualizado 13:40h.

Quienes conocen bien el mar, saben perfectamente lo complicado que resulta encontrar a alguien a la deriva, y más cuando el frío complica la resistencia en el agua o cae la noche y la visibilidad se reduce a mínimos. Estas son las circunstancias que confluyeron ayer en el salvamento del niño de 10 años con autismo extraviado cuando se hallaba con su familia en la zona de la playa de Oliva.

Según han detallado fuentes de Salvamento Marítimo, el menor estuvo desaparecido desde las 17.30 horas, si bien ha sido imposible determinar en que momento exacto se internó en el mar, pues nadie entre los testigos pudo apreciar ese instante. Lo cierto es que el 112 recibió alerta de la angustiosa situación cuando faltaban cinco minutos para las 19 horas y el sol ya se había puesto.

Sobre esa hora, bomberos, perros y drones peinaban palmo a palmo la playa de Oliva y sus alrededores, sin la certeza de que el pequeño se hubiera metido en el agua. Sencillamente, nadie le encontraba y la angustia entre los suyos iba en aumento, porque la proximidad del mar abría la puerta a esa terrible posibilidad.

Para la búsqueda en el mar se activó también una lancha de Salvamento Marítimo y despegó de Manises, a las 21.25 horas, el helicóptero del cuerpo de emergencias gubernamental. En su interior, un piloto, un copiloto, un rescatador y un gruista encargado de las herramientas y maquinaria de sujección e izado en los descensos.

Imagen de archivo del complicado rastreo con foco, donde se aprecia el estrecho radio de superficie marina iluminada. Corresponde al extravío de un niño por un golpe de mar en Asturias. EFE

En medio de la oscuridad, los efectivos trabajaron realizando batidas a baja altura y con el foco de luz activado. Pero la localización del niño no hubiera sido posible sin unos avanzados sistemas conocidos como simulaciones en los que un ordenador pone en relación las corrientes marinas con el peso estimado de la persona extraviada en el agua. Según fuentes del organismo de emergencias, se emplearon tres simulaciones diferentes con un único objetivo: acotar al máximo la zona de mar en la que podría hallarse el niño.

El esfuerzo dio resultado al cabo de media hora, mientras la temperatura del mar iba en descenso por el avance de la noche. El menor flotaba inconsciente a unos 400 metros al sudeste del puerto de Oliva. De inmediato lo izaron al helicóptero y, sin perder ni un segundo, la aeronave puso rumbo al helipuerto del Hospital La Fe. Allí permanecía ingresado pasadas las doce del mediodía de hoy, con un pronóstico reservado, según fuentes sanitarias.

