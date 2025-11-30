Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés Bomberos, especialistas de rescate en montaña, drones, perros y un helicóptero se han activado para las tareas de rastreo

Especialistas en montaña de los bomberos trabajan en un rastreo, en una imagen de archivo.

Juan Antonio Marrahí Valencia Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:20 | Actualizado 14:05h.

El menor de 12 años desaparecido en la zona de acampada de la Ceja del Río Grande, en el término municipal de Navarrés, ha sido encontrado pasadas las 13.00 horas de este domingo en buen estado.

Según fuentes de Bomberos, sa sido un particular el que ha encontrado al niño en una pista, en el entorno del área recreativa Ceja del Río Grande.

Apenas 24 horas después de que un niño se extraviara en la playa de Oliva, otro menor ha desatado la preocupación y su ausencia ha activado a los equipos de emergencia en la zona de La Canal de Navarrès, en la provincia de Valencia.

Por razones que no han trascendido, el menor se ha extraviado poco antes de las diez de la mañana, en una zona de monte de Navarrés. Ante las primeras voces de alarma por la ausencia del pequeño, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha activado a sus especialistas del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA).

Además, se han desplazado a la zona más medios por tierra y aire: el helicóptero V-990, un jefe de sector, un coordinador forestal y brigadas y bomberos forestales, tanto del cuerpo provincial como de la Generalitat, que una vez encontrado el menor, se han retirado.

En el rastreo también han colaborado los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, agentes de la Guardia Civil de los puestos próximos y drones de Emergencias. En concreto, desde la capital del Turia se han desplazado guías caninos con dos perros adiestrados para la detección de personas.

Según fuentes de la Benemérita, el paradero del menor se ha perdido mientras se encontraba de acampada con otros menores, sin especificar más circunstancias concretas.