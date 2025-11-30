El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave Salvamento Marítimo evacuó en helicóptero al menor tras casi dos horas de angustiosa búsqueda en la que participaron unas 80 personas

El niño de 10 años que permaneció casi dos horas en la tarde-noche del sábado desaparecido en el entorno de la playa de Oliva, en una zona conocida como la Mitja Galta, se halla ingresado en el hospital La Fe. Ahí permanece desde que fue rescatado por Salvamento Marítimo con graves síntomas de hipotermia. Más de 80 personas participaron en un angustioso operativo de búsqueda por tierra, aire... y mar. Eso era sin duda lo que más se temía. De hecho, peligró la vida del chico, y en el momento del hallazgo el reloj ya corría con rapidez en su contra.

La noticia de que había aparecido con vida trascendió sobre las 23 horas, aunque Salvamento Marítimo reportó su hallazgo sobre las 21:30 horas. En la cuenta de redes sociales de Emergencias de la Generalitat, la aparición se notificó a las 22:30. En total, la búsqueda se prolongó durante casi dos horas desde que los familiares alertaron de su desaparición hasta el rescate. Fue este organismo el que coordinó un amplio dispositivo iniciado por la Policía Local de Oliva, y en el que participaron familiares y amigos del niño, así como voluntarios.

Cuando se dio parte de que el niño de 10 años, y que padece de autismo, estaba jugando cerca del agua cuando se le vio por última vez, los efectivos desplegados se incrementaron notablemente. Al operativo se sumaron dos unidades del servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, que además iban equipados con una autobomba. También realizaron labores de rastreo los miembros de un equipo especial de rescate del cuerpo de Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia.

En cuanto al rastreo en el medio marítimo, colaboraron una embarcación de Sasemar. Igualmente, la Guardia Civil desplegó a su Servicio Cinológico y al Servicio Marítimo. También había servicios médicos preparados para atender al niño, pues se desconocía totalmente el estado de salud en el que lo iban a encontrar y el tiempo que iba a transcurrir. Finalmente, al hallarlo en el mencionado estado grave de hipoptermia, se decidió el traslado más rápido posible al hospital La Fe de Valencia: en helicóptero.