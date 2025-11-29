Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Emergencias y la Policía Local buscan a un niño de 10 años desaparecido en Oliva

El menor fue visto por última vez en la zona de playa de la Mitja Galta

M. Rodríguez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:46

La Policía Local de Oliva pide la colaboración ciudadana ante unaa situación angustiosa: la desaparición de un menor de 10 años. Los agentes del cuerpo de seguridad municipal, junto con diferentes efectivos desplegados y coordinados por Emergencias de la Generalitat, rastrean todo el término municipal de la localidad de la Safor en busca de este niño, que fue visto por última vez en la zona de playa conocida como la Mitja Galta.

El cuerpo de seguridad municipal ha informado de que el niño llevaba un chaleco verde con capucha, un pantalón de chándal azul y zapatillas negras. Piden a cualquiera que tenga información que llame al 092, al 112, o a la Policía Local de Oliva. Los agentes están realizando sin descanso labores de búsqueda, en la que también están participando los familiares del menor.

Al parecer, el niño de 10 años se hallaba jugando cerca de la playa cuando ha sido visto por última vez por las personas que estaban a su cargo, según informan fuentes municipales. Las mismas indican que en estos momentos están por concretar las circunstancias de la desaparición del menor. La búsqueda se está realizando tanto por tierra como por el mar.

Además de la familia y amigos o voluntarios que se sumen a las tareas, los agentes de la Policía Local de Oliva se han visto fuertemente reforzados por ejectivos como dos unidades del servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, que además van equipados con una autobomba. También están realizando labores de rastreo los miembros de un equipo especial de rescate del cuerpo de Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia.

En cuanto a las labores en el medio marítimo, hay una embarcación de Sasemar. Igualmente, la Guardia Civil ha desplegado a su Servicio Cinológico y al Servicio Marítimo. El operativo lo completa una ambulancia, que está preparada para el caso de que aparezca el menor y precise atención médica o si a lo largo de las próximas horas se produce alguna necesidad sanitaria durante las labores de búsqueda.

