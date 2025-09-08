Detenido un joven de 20 años por robar boletos y cuponazos de la ONCE por valor de 3.000 euros La Policía Local detectó al individuo rascando muchas papeletas en el tramo IV del Jardín del Turia y se cercioraron de que habían sido robadas entre las calles Don Juan de Austria y Monjas de Santa Catalina

L. S. Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:21 Comenta Compartir

Una patrulla de la USAP de la Policía Local de Valencia, detuvo la pasada semana a un joven de 20 años por robar boletos, cuponazos y rascas por un valor que supera los 3.000 euros y ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

La patrulla, que prestaba servicio por el Tramo IV del cauce del Turia, le llamó la atención ver a un joven que estaba 'rascando' un montón de papeletas o rascas de una famosa asociación de personas invidentes. Al mismo tiempo, a través de la emisora policial, se emitió un comunicado acerca de un robo que se acababa de producir en un puesto de venta de cupones situado entre las calles Don Juan de Austria y Monjas de Santa Catalina.

El joven fue trasladado a la Comisaría Centro del Cuerpo Nacional de Policía para ser identificado. Una vez allí, los agentes pudieron saber que cuatro jóvenes acababan de robar una mochila llena de cupones y boletos de premio, así como objetos personales, a un vendedor de un puesto de venta de cupones. Según el denunciante, tres de los autores han comprado rascas, mientras el cuarto se ha agachado y le ha robado la mochila corporativa en la que llevaba la mayoría de cupones que iba a vender durante ese día, que tenía bien atada al puesto de venta.

En la mochila llevaba 600 rascas, 80 cupones diarios, libros X50, X10 y X20, cuponazos especiales y sueldazos de fin de semana, con un valor total de 3.160 euros. Además también se encontraba su cartera con su documentación, las llaves de su casa, las tarjetas bancarias y unas gafas de sol.

Por tales hechos se ha procedido a la detención de A.T, de 20 años, que ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial en la Inspección Central de Guardia.