Crece la intensidad de tráfico y los pitidos en la Gran Vía Fernando el Católico en la vuelta al cole

Los conductores evitan el paso por las obras de Pérez Galdós, donde 52 policías redirigen a los conductores

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:00

Los pitidos de coches y motos se han dejado sentir de nuevo esta mañana en la ciudad de Valencia, coincidiendo con la vuelta al cole y el fin de vacaciones algunos que aún estaban en segundas residencias.

El aumento de tráfico no ha llegado a colapsar, pero sí que se ha notado intensidad en puntos como Pío XII y en la Gran Vía Fernando el Católico dirección a la plaza de España y en San Vicente, alrededor de la estación del AVE, puntos donde se estaban desviando los los vehículos por las obras de la avenida Pérez Galdós.

El Ayuntamiento ya anunció que iba a brindar precisamente esta vía en obras para recordar a los conductores que no podían circular por parte de esta vía y desde las 7 de la mañana se ha podido ver a 52 policías locales de Valencia controlando el tráfico.

A la altura de calles como Maestro Rodrigo con Manuel de Falla algún despistado todavía intentaba entrar von el coche por Pérez Galdós y la policía les ha advertido de que tenían que tirar por Manuel de Falla.

En puntos de la Gran Vía próximos a colegios con E Jesus y María había intensidad importante de tráfico, ya que muchos padres han intentado aparcar en segunda fila para dejarle a los nenes por un momento y desearle suerte en el primer día de colegio.

En las proximidades de Pérez Galdós con un con otros colegios como San Pedro Pascual e Inmaculado corazón Muchos padres han ido andando para evitar problemas de tráfico.

Según la sala de gestión de tráfico de la policía local a primera hora de la mañana en las zonas donde se ha registrado Más intensidad del tráfico acción Pío XII y Gran Vía Fernando el Católico dirección a la plaza de España también en el acceso al puente del Now octubre había densidad de tráfico y a primera hora de la mañana también se han producido retenciones en Peset Aleixandre cerca del camino de Moncada, en este caso con el atropello a un peatón que ha tenido lugar a las 8:25 de la mañana pero a las 9:15 ya estaba la vía despejada.

Durante toda la primera hora de la mañana a la Gran Vía Fernando el Católico la plaza de España es un continuo ir y venir de vehículos, ya que es una de las zonas alternativas a El Paso en obras empecé en Pérez Galdós, Donde las obras durarán casi dos años en distintas fases y se invertirán 11 millones de euros.

También cabe destacar que el Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha en este primer día de vuelta al cole un operativo de vigilancia policial y son un total de 134 agentes los que se han coordinado las distintas unidades de distritos para dar cobertura a la hora de entrada y salida de los colegios.

