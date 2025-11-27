Intervienen otras dos toneladas de cocaína oculta en plátanos en el puerto de Valencia Cuatro personas han sido arrestadas cuando se disponían a descargar la droga en una nave de Mercavalencia y tres han ingresado en prisión

Si se pensaba que con la caída del llamado cártel del Puerto, que se saldó con 81 detenidos y la desmantelación de la trama corrupta que llevaba introduciendo droga durante años con total impunidad en el puerto valenciano -con 17 estibadores y un mando de la Guardia Civil entre los arrestados- se había puesto fin a la entrada masiva de cargamentos de cocaína, nada más lejos de la realidad. Descabezada la red, gracias a policías infiltrados en la propia organización, el narcotráfico en la terminal portuaria no para y otras dos toneladas de cocaína fueron incautadas el pasado 17 de noviembre. Cuatro personas -tres hombres y una mujer- han sido detenidos y los tres varones ya han ingresado en prisión provisional, según ha podido saber LAS PROVINCIAS.

En esta ocasión la droga iba oculta en un cargamento de plátanos procedente de Ecuador, y los investigadores arrestaron a los presuntos implicados, tras una entrega controlada, cuando se disponían a descargar el cargamento ilegal en una nave de Mercavalencia. Entre los detenidos está el dueño de la nave, de nacionalidad española, el transportista, también español, y un ciudadano albanés, presunto notario que da fe de que la droga ha llegado a su destino y ha sido rescatada. Los tres han ingresado en prisión, mientras que la cuarta detenida, pareja de uno de ellos, ha quedado en libertad.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria junto con agentes del EDOA de la Guardia Civil y de UDYCO de la Policía Nacional han intervenido en el puerto de Valencia estas dos toneladas de cocaína que viajaba dentro de cajas de fruta, concretamente plátanos, en un cargamento que procedía de Ecuador. En la operación se ha detenido a estas cuatro personas a las que se acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Los investigadores remarcan que con esta operación se ha conseguido desarticular una de las principales redes de importación de cocaína desde Ecuador, a la que se le imputa la importación de más de 2,5 toneladas de cocaína de alta pureza. De hecho, se les imputa también otro alijo de 500 kilos que se intervino en noviembre del pasado año.

Ampliar La droga incautada fue trasladada por los traficantes sin saber que la entrega estaba siendo controlada. LP

Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2023, como resultado de las detenciones que se realizaron tras la entrega controlada de dos contenedores que ocultaban más de 3.000 kilos de cocaína. De esa investigación, se identificó a diversas personas que podrían estar dedicándose a la importación en contenedores de fruta procedente de Sudamérica, donde estarían ocultando cocaína.

Posteriormente, como resultado de la investigación, se procedió a la aprehensión, en noviembre de 2024, de más de 500 kilos de cocaína ocultos en uno de los cuatro contenedores que importaba una empresa valenciana por el puerto de Vigo. En esa ocasión no se produjeron detenidos, pero las investigaciones continuaron, señalando a otras empresas con las que se continuaron las pesquisas.

Ya en noviembre de este año, en el marco de la investigación, y continuando con el control efectuado sobre las importaciones de fruta con origen en Sudamérica, se procedió a la revisión de varios contenedores. En uno de ellos se encontraron 2.005 kilos de cocaína, repartidos en 2.000 pastillas, dentro de cajas de fruta que procedían de Ecuador. Autorizada la entrega controlada de la droga por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, en funciones de guardia, el pasado 17 de noviembre se procedió a la detención de estas cuatro personas (tres españoles y un albanés) por su vinculación con un entramado de empresas dedicadas a la importación de grandes cantidades de cocaína ocultas en contenedores de fruta.

Además, los agentes se han incautado de 10.000 euros, armas blancas, dos coches de alta gama, ordenadores, teléfonos móviles, una máquina de contar billetes, un detector de metales y otro de frecuencias y diversa documentación.

Durante la operación, realizada en el recinto de Mercavalencia, han participado la Unidad Regional Operativa de Valencia y el Grupo de Medios Técnicos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, el Grupo de Medios Técnicos, el Grupo 1 de la Udyco Valencia, el Grupo 43 de Udyco Central y GOES de Policía Nacional y el EDOA de Pontevedra de Guardia Civil.