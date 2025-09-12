Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
La gran columna de humo que ha provocado el incendio.
La gran columna de humo que ha provocado el incendio. Iván Arlandis

Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo

Varias dotaciones de bomberos y patrullas de la Policía Local y Guardia Civil se han desplazado con urgencia al lugar | Los bomberos recomiendan el confinamiento de los trabajadores del polígono y vecinos del pueblo hasta que no se disperse la nube tóxica

J. M.

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:03

Un incendio industrial se ha registrado este viernes por la tarde en una empresa de automoción en el polígono industrial Mediterráneo en Albuixech y ha provocado una gran columna de humo visible desde Valencia y otras poblaciones de las comarcas de l'Horta, Camp de Morvedre y Camp de Túria.

Tras recibir el aviso del fuego, varias dotaciones de bomberos y patrullas de la Policía Local y Guardia Civil se han desplazado con urgencia al lugar. El incendio se declaró pocos minutos después de las cuatro de la tarde de este viernes, por causas que no han trascendido, y afecta en estos momentos a una nave de la calle Noria donde se almacena material de automoción de la empresa Onex.

Según han informado fuentes de los servicios de emergencia, el incendio no ha causados daños personales, aunque los bomberos han recomendado a los trabajadores del polígono y vecinos de Albuixech que no salgan a la calle hasta que no se disperse la nube tóxica que ha provocado el incendio.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha movilizado varias dotaciones de los partes que de Sagunto, la Pobla de Farnals, Moncada, Torrent y Burjassot, que han tardado muy pocos minutos en llegar a la nave en llamas.

El Ayuntamiento de Albuixech ha emitido un bando, a través de la megafonía municipal, para informar a los vecinos de la recomendación de confinamiento que han realizado los bomberos.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

