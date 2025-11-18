Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto La Policía investiga si el móvil de la agresión es un ajuste de cuentas relacionado con un asunto de drogas

Otra brutal agresión en el centro de Valencia. Un joven portugués de 22 años de edad sufrió heridas muy graves al ser agredido por otro individuo con un machete en la calle Viana. El suceso tuvo lugar sobre las 19:30 horas del lunes, y el autor de la agresión se dio a la fuga en una motocicleta, según los testigos.

Tras recibir el aviso de un apuñalamiento en plena calle, varias patrullas de la Policía Nacional acudieron con urgencia al lugar para auxiliar a la víctima y buscar al agresor. La víctima recibió varios machetazos en un brazo, una pierna y la espalda, según informaron fuentes médicas y policiales.

Un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y otra de Soporte Vital Básico (SVB) se desplazaron también a la calle Viana para asistir al joven, que fue trasladado al Hospital Doctor Peset en la ambulancia del SAMU, según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que se hizo cargo de las investigaciones, trabaja con la principal hipótesis de que el móvil del ataque sea un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. Dos agentes de la Policía Científica realizaron una minuciosa inspección en el lugar donde se produjo la agresión.

Los vecinos han mostrado su preocupación en los últimos meses por los problemas que tienen relacionados con el tráfico de drogas al menudeo, la prostitución y la okupación de viviendas en la calle Viana y otras cercanas como Reloj Viejo. La Policía Nacional, que ha aumentado la vigilancia en la zona para prevenir la delincuencia, tardó muy poco tiempo en llegar al lugar del suceso.

